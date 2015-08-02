İntihar saldırısında yaralanan askerlerden 6'sının durumu ağır

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 31 askerin yaralandığı intihar saldırısının ardından ağır yaralı 6 asker helikopterle Erzurum’a getirildi.

Olay, Doğubayazıt ilçesine 17 kilometre mesafedeki Karabulak Jandarma Karakolu’nda meydana geldi. 2 ton bomba yüklü traktörü karakol önünde infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 31 asker yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 4 asker, helikopterlerle Erzurum’a getirildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yapan helikopterdeki yaralı askerler, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Validen ziyaret

Saldırının ardından bugün sabah saatlerinde Karabulak Jandarma Karakolu’na giden Vali Musa Işın, burada yaptığı inceleme ardından yetkililerden bilgi aldı. Karakoldan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Vali Işın önce Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde ardından da Ağrı’daki Askeri ve Devlet Hastanelerinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Vali Işın, doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi edindi.

Bu arada patlamada harabeye dönen Karabulak Jandarma Karakolu ile birlikte köydeki bir çok bina da hasar gördü. Bir çok binanın camları kırılırken, karakolun yakınındaki bazı binaların duvarları yıkıldı.