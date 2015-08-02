T24 LogoT24 Logo
Gündem

İntihar saldırısında yaralanan askerlerden 6'sının durumu ağır

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 ton patlayıcı yüklü traktör infilak ettirilmiş, 2 asker hayatını kaybetmişti

02 Ağustos 2015 20:20

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 31 askerin yaralandığı intihar saldırısının ardından ağır yaralı 6 asker helikopterle Erzurum’a getirildi.

Olay, Doğubayazıt ilçesine 17 kilometre mesafedeki Karabulak Jandarma Karakolu’nda meydana geldi. 2 ton bomba yüklü traktörü karakol önünde infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 31 asker yaralandı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 4 asker, helikopterlerle Erzurum’a getirildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yapan helikopterdeki yaralı askerler, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

 

Validen ziyaret

 

Saldırının ardından bugün sabah saatlerinde Karabulak Jandarma Karakolu’na giden Vali Musa Işın, burada yaptığı inceleme ardından yetkililerden bilgi aldı. Karakoldan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan  Vali Işın önce Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde ardından da Ağrı’daki Askeri ve Devlet Hastanelerinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Vali Işın, doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi edindi.

Bu arada patlamada harabeye dönen Karabulak Jandarma Karakolu ile birlikte köydeki bir çok bina da hasar gördü. Bir çok binanın camları kırılırken, karakolun yakınındaki bazı binaların duvarları yıkıldı.

ETİKETLER

ağrıdoğubayazıtkarakolintihar saldırısı2 tontraktörpkkaskertskhaber

İlgili Haberler

Ağrı'da jandarma karakoluna intihar saldırısı; 2 asker yaşamını yitirdi, 31 yaralı

Ağrı Valiliği, saat 03.00 sıralarında Iğdır karayolundaki Karabulak Jandarma Karakoluna yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü traktörle intihar saldırısı gerçekleştiğini duyurdu

Erdoğan'dan Özel'e taziye telgrafı

Erdoğan, telgrafında şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24