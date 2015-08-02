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Erdoğan'dan Özel'e taziye telgrafı

Erdoğan, telgrafında şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti

02 Ağustos 2015 20:12

Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan 2 asker için Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e telgraf gönderdi.

Erdoğan, telgrafında şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle; ""Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma karakolunu hedef alan terör saldırısında, 2 askerimizin şehit olması ve 31 askerimizin de yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e bir telgraf göndermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız telgrafında, menfur saldırının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz etmiş; ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifa dileklerini iletmiştir."
 

 

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