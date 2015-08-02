Ağrı'da jandarma karakoluna intihar saldırısı; 2 asker yaşamını yitirdi, 31 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Iğdır karayolundaki Karabulak Jandarma Karakolu'na patlayıcı yüklü traktörle intijhar saldırısı gerçekleşti. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 asker yaşamını yitirdi, 31 asker yaralandı.

Ağrı Valiliği'inden yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Iğdır karayolundaki Karabulak Jandarma Karakoluna yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü traktörle intihar saldırısı gerçekleştirildiği, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 24 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerler, çevre il ve ilçelerden gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralı almaya giden ambulanslar da saldırıya uğradı



Olay yerine yaralı almaya giden bir ambulans da silahlı saldırıya uğrarken, Diyadin ilçesinde bölgeye takviye gelen bir ambulans ise yolda kaza geçirdi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda zırhlı ekip sevk edilirken, polis ise Karabulak köyünde giriş çıkışları kapatarak geniş çaplı operasyon başlattı.



Olay yerine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe sakinleri, patlamanın etkisi ile deprem olduğunu sanıp dışarı çıktılar.

