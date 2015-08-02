T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da jandarma karakoluna intihar saldırısı; 2 asker yaşamını yitirdi, 31 yaralı

Ağrı Valiliği, saat 03.00 sıralarında Iğdır karayolundaki Karabulak Jandarma Karakoluna yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü traktörle intihar saldırısı gerçekleştiğini duyurdu

02 Ağustos 2015 10:04

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Iğdır karayolundaki Karabulak Jandarma Karakolu'na patlayıcı yüklü traktörle intijhar saldırısı gerçekleşti. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 asker yaşamını yitirdi, 31 asker yaralandı.

Ağrı Valiliği'inden yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Iğdır karayolundaki Karabulak Jandarma Karakoluna yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü traktörle intihar saldırısı gerçekleştirildiği, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 24 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerler, çevre il ve ilçelerden gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

 

Yaralı almaya giden ambulanslar da saldırıya uğradı

 


Olay yerine yaralı almaya giden bir ambulans da silahlı saldırıya uğrarken, Diyadin ilçesinde bölgeye takviye gelen bir ambulans ise yolda kaza geçirdi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda zırhlı ekip sevk edilirken, polis ise Karabulak köyünde giriş çıkışları kapatarak geniş çaplı operasyon başlattı. 
 
Olay yerine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe sakinleri, patlamanın etkisi ile deprem olduğunu sanıp dışarı çıktılar. 
 

ETİKETLER

ağrıkarabulakaskerintihar saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24