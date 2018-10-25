İntihar etmek için köprüye çıkan kişiye 'atla' demişlerdi; cezaları belli oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar amacıyla gelen Erol Çetin'e "atla" diye bağıran Hülya U. ve Merve Ö., 'intihara teşvik' suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

TIKLAYIN-Müzakereci polis, köprüde intiharı anlattı: “Atla” deyip küfrettiler, ilk kez birini kurtaramadım!

2 buçuk yıl önce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne intihar amacıyla çıkan Erol Çetin'e "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö’yü intihara teşvik sucundan 3 yıl 4 ay hapisle cezasına çarptırdı.

Polis, ‘kurtarabilirdim’ demişti

Davanın bir duruşmasında tanık polis, sanıkların "Atla" diyerek küfür ettiklerini belirterek şunları söylemişti:

"Daha önceki tecrübelerime göre köprüye çıkanların küçük bir kısmı şov için çıkar. Yüzde 99'u ise atlamak için çıkar. Ancak ilk etapta atlamayanların ikna edilebilme olasılığı yüksektir. Bu durumda şahsın ikna edilebileceğini düşünüyordum. Bu teorik bilgi dışında şahsın stres seviyesinin düşmesi de bu sonuca varmamı sağlamıştır. İlk etapta atlamayan ve müzakereyle başladığım intihar teşebbüsü olaylarında bugüne kadar hep başarılı oldum. Bu olayda ilk defa müzakere yapmama rağmen intihar etmeyle sonuçlanan bir olay gerçekleşmiştir. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. 450'ye yakın intihar etme vakasıyla karşılaştım.”

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktul Erol Çetin'nin Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyor. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hüla.U ve Merve.Ö'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik "Atlasana ulan" deyip küfür ettikleri belirtiliyor. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktulün şüphelilere dönerek "Atla he, atla" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyor. Şüpheliler hakkında, "intihara yönlendirme" suçundan TCK'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.