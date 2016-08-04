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İntihar eden Yarbay Tatar'ın ailesinden Savcı Pehlivan'a: Suçunu ve bağlantılarını itiraf et

İlgili soruşturmanın firari savcısı Süleyman Pehlivan dün teslim oldu

04 Ağustos 2016 12:49

'Amirallere Suikast' iddianamesinin soruşturma aşamasında şüpheliler arasında yer alan ve tahliye olduktan iki gün sonra ikinci kez tutuklama kararı çıkınca intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar'ın ailesi dün teslim olan ilgili soruşturmanın firari savcısı Süleyman Pehlivan'ın "suçunu ve bağlantılarını" itiraf etmesini istedi. “Bu şekilde giderseniz ne yönetecek ordu, ne yaşayacak bir ülke bulamayacaksınız” mektubuyla intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ailesi, savcı Süleyman Pehlivan hakkında, "Savcı Ferhat Sarıkaya bir yol açmıştır. Süleyman Pehlivan’a da onu tavsiye ediyorum. Umarım işlediği suçları bağlantılarını itiraf eder" dedi. 

'Amirallere suikast' soruşturmasını yürütürken Yarbay Ali Tatar'ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan, İzmir'de teslim oldu.

Yarbay Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar’ın ağzından, dün, “7 yıldır bugünü bekliyordum” sözleri döküldü. Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar ise ailenin duygularını, “Savcı Ferhat Sarıkaya bir yol açmıştır. Süleyman Pehlivan’a da onu tavsiye ediyorum. Umarım işlediği suçları bağlantılarını itiraf eder, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Bu kendi hayatı açısından da yeni bir başlangıç olur” sözleriyle paylaştı. “Teslim ol. Sana hukuksuzluk yapılırsa önce karşısına biz dikiliriz” sözünün arkasında olduğunu söyleyen Ağabey Tatar, yetkililere, “Soruşturma sürecinin insani ve hukuki olmasını bütün yetkililerden bekliyorum. Kötü muamele ile hukuksuzluk ile bu çeteyi ödüllendirmeyelim. Kendisinin en adil şekilde yargılanmasının, ama karşılığı neyse, en ağır cezaya mahkûm edilmesinin takipçisi olacağımızı da bir kez daha tekrar ediyorum” diye seslendi.

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Ali TatarSüleyman Pehlivansavcı

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