Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen savcı İzmir'de teslim oldu

'Amirallere suikast' soruşturmasını yürütürken Yarbay Ali Tatar'ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan, İzmir'de teslim oldu.

Ali Tatar'ın cenazesinde gözyaşları içerisinde haykıran eşi Nilüfer Tatar, “Eşimin katili sensin Süleyman Pehlivan' diye seslenmiş, Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar'da kaçaksavcıya, “Teslim ol. Adil yargı karşısında hesap vermeni istiyoruz. Sana haksızlık yapılırsa karşısına dikiliriz” demişti.

“Ne yönetecek ordu, ne yaşayacak

bir ülke bulamayacaksınız"

“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız. Şunu bilin ki, en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum...”

Deniz Yarbay Ali Tatar'ın, ölümünden saniyelerce önce eşi Nilüfer Tatar’ın eline sıkıştırdığı mektubunda son cümleleri bunlardı.

Savcı Pehlivan tutuklama istedi

5 Aralık 2009’da gelen tebligattan sonra 7 Aralık 2009’da Ali Tatar, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’nde savcı Süleyman Pehlivan’ın karşısındaydı. Nilüfer Tatar, şok içinde eşinin bavulunu hazırladı, adliyeye gitti. Ali Tatar, çok kaygılıydı, eşinin elini tutarak, “Beni her şeyle suçluyorlar. Bunların hiç biri doğru değil” dedi.

Hasdal Cezaevi’ne görüş için gittikleri 2’nci ziyarette Tatar ailesi sürprizle karşılaştı. Yarbay Tatar, 9 günlük tutsaklığının ardından, 16 Aralık’ta tahliye edildi. Savcı Süleyman Pehlivan karara itiraz edip tutuklama istedi. 18 Aralık 2009’da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğuyla tutuklamaya karar verdi.

19 Aralık 2009 sabahı Ali Tatar’ın avukatı İhsan Nuri Tezel ve Merkez Komutanlığı’ndan bazı subaylar Beylerbeyi’ndeki Ali Tatar’ın lojmanındaydı. Omuzları çökmüş, sürekli yere bakıyor ve “Beni oraya koymayın” diyordu. Banyoya doğru koştu, eşinin eline intihar mektubunu sıkıştırdı, son ses banyodan geldi. Silah bir çığlık gibi patlamıştı.

Gözaltı kararı çıkartılan Yargıtay üyesi

Yarbay Ali Tatar'ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan, 2011'de adeta ödüllendirildi. Yargıtay üyeliğine seçildi. 15 Temmuz darbe girişimin ardından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 140 Yargıtay üyesinden biriydi.

İzmir'de ortaya çıktı

Süleyman Pehlivan tüm aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadı. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, 18 günlük kaçış dün İzmir'de son buldu. Her yerde aranan Pehlivan dün sabah İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne giderek teslim oldu.