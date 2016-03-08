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İntihar eden kişiye "Atla" dediği iddia edilen 9 kişi gözaltında

Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak hayatına son veren kişiyi polisin ikna etmeye çalıştığı sırada trafikte bulunanların "Atla" dediği öne sürüldü

08 Mart 2016 22:53

Erol Çetin adlı kişinin sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak kendini boşluğa bırakıp hayatına son vermesiyle ilgili olayda "Atlayacaksan atla" diyen 9 kişi gözaltına alındı. Polisin, Çetin'i atlamaması için ikna etmeye çabaladığı sırada otomobille köprüden geçerken, "Saatlerce senin yüzünden trafikte bekliyoruz. Atlayacaksan atla" diye Erol Çetin'e bağırıp küfür ettikleri iddia edilen 9 kişinin "intihara teşvik etmek" suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre, Boğaziçi Köprüsü’nde meydana gelen intihar olayında, alkollü olduğu belirtilen 45 yaşındaki Çetin’e “Atla lan” diye bağırdıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Bir minibüsten bağıran şüphelilerin, polisin ikna çalışmalarını engellediği belirtildi. Köprü çıkışında durdurulan araçtaki Merve Ö., Hasan B., Sami Ö., Hami Ö., Gülseren Ö., Muazzez Ö., Nükhet Ö., Veliye U. ve Hülya U. gözaltına alındı.

 

Ne olmuştu?

 

Boğaziçi Köprüsü'nde saat 09.30 sıralarında köprü korkuluklarına çıkan Erol Çetin adlı kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından saatlerce ikna edilmeye çalışılmıştı.

Bu sırada zaten sabah trafiği yüzünden aşırı yoğun olan Boğaziçi Köprüsü'nde sürücüler saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

Ancak tüm çabalara rağmen, bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkaran Erol Çetin, kendini korkuluklardan aşağı bırakmıştı.

Hızla aşağı düşen Erol Çetin, Deniz Polisi tarafından hemen sudan çıkarılmış, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

 

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