INTERPOL'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aradığı, Gürcistan'da organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen 36 yaşındaki Mindia L. Trabzon’da yakalandı. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve firari bulunduğu Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanıp, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şeniz Dervişoğlu ile irtibatlı Gürcü Mindia L.'nin Trabzon'da olduğu bilgisine ulaştı. Ülkesinde organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia L.’nin kentteki özel bir hastaneye tedavi görmek için müracaat edeceği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Şüphelinin içinde bulunduğu aracı tespit edip takibe alan polis ekipleri, Mindia L.'yi tedavi için gittiği hastanede gözaltına aldı.

‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla da tanınan Mindia L.’yi taşıyan otomobilde yapılan aramada ise tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin bir polisin öldürülmesi olayına da karıştığı, organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından da birçok kaydının olduğu belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mindia L.'nin INTERPOL yetkililerine teslim edileceği belirtildi.



Kentte, Mindia L.’nin saklanmasına yardım eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)