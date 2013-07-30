İnternetten sübyancı avlıyorlar

İngiltere'de "Letzgo Hunting" isimli grup, internet aracılığıyla sübyancılara savaş açtı. Grup üyeleri internet üzerinden küçük yaştaki kızlara ait gibi görünen sahte hesaplarla, sübyancıları ağlarına düşürüyor.

Bir grup İngiliz anne ve babanın bir araya gelerek oluşturduğu grup, dünya çapında 100 milyondan fazla üyesi olan "badoo" ve "tagged.com" isimli sitelerden, reşit olmayan çocuklarla iletişim kurarak, cinsel içerikli sohbet yapan sübyancıları deşifre etmek için örgütlendi.

radikal.com.tr'de yer alan İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, "Letzgo Hunting" grubunun üyesi "Jamie" küçük yaştaki kızların fotoğraflarını kullanarak oluşturdukları hesaplar aracılığıyla 30 erkekle cinsel içerikli konuşmalar yaptıklarını söyledi.

Grup bu yöntemle edindikleri bilgileri, fotoğraf ve videolarla belgeleyerek İngiliz polisine teslim etti. İngiliz polisi, grubun verdiği bilgilerden yola çıkarak, 10 kişiyi gözaltına aldı. İngiliz basını da ilgi gösterince grup bir anda ünlü oldu.

Reality şovdan ilham aldılar

Soyadını vermek istemeyen "Jamie" isimli grup üyesi, bir tanıdığının sübyancıların kurbanı olması sonrasında Amerikan televizyonlarında yayınlanan "To Catch A Predator" programından esinlenerek bu grubu oluşturduklarını söyledi. Bahsi geçen televiyon programı, gizli kameralarla suçluları ortaya çıkaran, özellikle pedofili vakalarına eğilen bir reality show.

"Letzgo Hunting" grubu hala 20’ye yakın internet sitesinde 80 tane sahte küçük kız profili açarak sübyancıları deşifre etmeye çalışıyor. Grubun sahte profillerdeki kızlar genellikle 14 yaşında. Kızların öğrenci oldukları imajını güçlendirmek için profilleri aktif kullanmıyorlar.

'Tanrı'nın yolladığı cezayım' mottosu tepki topladı

"Letzgo Hunting" isimli grubun misyonlarını anlattıları video ise tartışma konusu oldu. Grubun lideri, sübyancılara video aracılığıyla şu sözlerle sesleniyor: “Ben tanrının sana yolladığı cezayım. Sen çok büyük günahlar işlemeseydin, tanrı sana benim gibi bir ceza göndermezdi.” Eleştiriler, grup üyelerinin hakim-savcı-polis rollerinin hepsini birden üstlerine aldıkları ve masum insanları da yanlışlıkla lekeleyebilecekleri ihtimalleri üzerinde toplanıyor.

Grup üyeleri sistemlerinin güvenilir olduğunu ve masum birini suçlamak hatasına düşmeyeceklerini iddia ediyor.