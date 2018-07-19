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Yaşam

İnternetten sipariş verdi, kent alarma geçti

Mangal kömürünün bulunduğu paketten koku yayılması üzerine AFAD ekipleri incelemede bulundu

19 Temmuz 2018 02:02

Muş'ta, internetten mangal kömürü sipariş eden vatandaşa gönderilen koliden yayılan koku nedeniyle AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekipleri inceleme yaptı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dere Mahallesi'nde Abdullah Guçin,  yaklaşık bir ay önce internetten mangal kömürü sipariş etti.

Guçin, kargoyla gönderilen paketten bazı mangal kömürlerini  çıkartarak, koliyi evin depo olarak kullanılan bölümüne bıraktı.

Depodan koku yayılması üzerine durum Afet ve Acil Durum ( AFAD )  Müdürlüğüne bildirildi.

Olay yerine yönlendirilen AFAD KBRN ekipleri, multirae gaz tespit  cihazı ile pakette inceleme yaptı.

İnceleme sonucu kolide 4 paket kurutulmuş soğan ve sarımsak bulundu.

AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız, yaptığı açıklamada, evden kötü  kokular geldiğine dair kendilerine ihbarda bulunulduğunu söyledi.

Ekibin yaptığı incelemede depodaki kolide kurutulmuş soğan ve sarımsak  tespit ettiklerini belirten Yıldız, "Bu kokunun da ondan geldiğini ve herhangi  bir kimyasalla ilgisi olmadığını tespit ettik. Firmayla görüştük. Bu paketler  tekrar firmaya iade edilecek" dedi.

 

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