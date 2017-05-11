İnternetten korsan film yayana kesilecek ceza belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, gençlerin sık başvurduğu korsan film ve dizileri farklı mecralarda paylaşma eylemlerine "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor.

DHA'nın haberine göre, internetten film veya dizi indirip izleyen değil, bu filmi "Torrent" gibi programlar üzerinden farklı kullanıcılara yayan aboneler, kurulacak "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından önce iki kez uyarılacak.

Taslak kapsamında kurulması planlanan "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından bu tip dosya paylaşımlarında bulunduğu belirlenen bireysel internet aboneleri, iki kez uyarılacak. Kişinin bu eylemlerine devam etmesi durumunda ise internet hızı 6 aya kadar yavaşlatılabilecek.

İki kez uyarıp sonrasında internet yavaşlatma yaptırımının uygulanmasına yönelik bu düzenlemeyle özünde özellikle genç neslin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlemede iki kez uyarı yapılmasının nedeni ise ihlalde bulunanın internet abonesinden farklı bir kişi olması ihtimaline karşı abonenin gerekli tedbirleri almasına olanak tanımak.

Erişim tamamen engellenebilecek

Dijital alanda getirilmesi planlanan ikinci kritik düzenleme ise ihlalci internet sitelerine erişimin engellemesine yönelik olacak.

Bu kapsamda "Uyar-kaldır" olarak bilinen ve internet ortamında çeşitli web siteleri aracılığıyla eserleri izinsiz kullanılan ve paylaşılan hak sahipleri, bu yasa dışı kullanım veya paylaşımın kaldırılması için doğrudan internet sitesini uyarabileceği gibi doğrudan savcılığa da başvurabilecek.

Ayrıca vizyona girmek üzere olan bir sinema filminin izinsiz bir şekilde internet üzerinden paylaşılması durumunda filmin yapımcısı zaman kaybetmeden ve uyarı prosedürünü işletmeden de savcılıktan derhal siteye erişimin engellenmesini talep edebilecek. İnternet sitesi faaliyetlerinin genel olarak izinsiz içerik ve eserlerin paylaşılmasına yönelik olması halinde ise sitenin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.