'İnternetten korkmayın'



Deutsche Welle tarafından düzenlenen Global Medya Forumu 2014’te 100 farklı ülkeden 2 bine yakın katılımcı yer alıyor. Bu yılın sloganı, "Enformasyondan katılıma- Medya mücadelesi" olan Global Medya Forumu'nun açılış konuşması Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg tarafından yapıldı.

İnternetin, küreselleşmenin bel kemiği olduğuna dikkat çeken Limbourg, internetten korkulmaması aksine internetin toplumsal dönüşüm için bir araç olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

İnternetin günümüzde bilgi ve katılım anlamındaki son platform konumunda olduğunu vurgulayan Limbourg, internetin hayatımızı daha renkli ve daha zengin kılan bir buluş olduğunu ifade etti. İnternetin dünyadaki yayılışının medyanın kullanış biçiminde bir devrim yarattığını belirten Limbourg, bu gelişmenin eğitim ve sosyal katılım için iyi bir fırsat oluşturduğunu, İnternetten korkmak yerine onun dünyayı değiştirecek muazzam potansiyelini kullanmak gerektiğine dikkat çekti.

Arap Baharı'ndan Gezi'ye...

Peter Limbourg, son yıllarda farklı ülkelerdeki protestolara atıfta bulunarak, internetin rolünü anlatmaya çalıştı. Tüm dünyada daha aktif bir toplumsal katılım ve siyasi karar alma süreçlerine daha fazla ilgi eğiliminin arttığına dikkat çeken Limbourg, bunu Arap Baharı, Ukrayna Maidan protestolarında, İstanbul’daki Gezi Parkı protestolarında ve son olarak da Brezilya’daki protestolarda açık olarak görüldüğüne dikkat çekti. Her olayda, medya, özellikle de sosyal medya platformlarının önemli rol oynadığını belirten DW Genel Müdürü, dijital medyanın üzerindeki bilgi ve etkileşimin, toplumdaki gizli bir ruh halini toplumsal muhalefete dönüştüren bir itici güç sağlayabildiğine, kanepede yatan insanları sokağa taşıyabildiğine dikkat çekti.

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg konuşmasında internetteki düşünce özgürlüğünün sansüre uğradığına ve kısıtlandığına da dikkat çekti. Limbourg, “Bu arada birçok devlet internetteki serbest bilgi akışını ve insanların kendi görüşlerini aktarma özgürlüklerini sansür, yıldırma ve zulüm yoluyla bastırmaya çalışıyor. Sansür ve propaganda yoluyla aydınlanmış dünya vatandaşlarının haklarının elinden alınması kabul edilemez. Bunu önlemek için, açıklık, hoşgörü, çeşitlilik ve saygı gibi, demokratik ilkelere dayalı değerler kümesinin tamamını kuvvetlendirmeliyiz” dedi.

Yedinci kez Bonn’da düzenlenen ve üç gün sürecek Global Medya Forumu'nda önemli konuklar ağırlanacak. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Jamie Shea’nin yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Axel Springer Yayınevi Yönetim kurulu Başkanı Matthias Döpfner ve ABD Başkanı Barack Obama’nın üvey kardeşi sosyolog Auma Obama konferansa katılacak isimler arasında yer alıyor.