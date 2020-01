"İnternetteki seks senaryolarına kanmayın; Türkiye'de 2 erkekten 1'i erken boşalıyor"

Vatan gazetesi yazarı Prof. Dr. Halim Hattat, "internette dolaşan ya da şehir efsanesi olarak yayılan ütopik cinsel senaryoların pek çoğu doğru değil" görüşünü savundu. Hattat, "Erkekler filmlerdeki gibi sürekli istek duymuyor. Bazen gündelik stresten, bazen de organik nedenlerden libido kaybı oluşabiliyor. Günümüzde giderek daha fazla erkek testosteron düşüklüğüne bağlı isteksizlik yaşıyor. Türkiye’de 10 erkekten 7’sinin hafif - orta ve yüksek derecede sertleşme sorunu var. Türkiye’de neredeyse 2 erkekten biri erken boşalıyor" diye yazdı.

Halim Hattat'ın "İnternetteki seks senaryolarına kanmayın" başlığıyla yayımlanan (30 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Filmlerde gösterilen, internette dolaşan ya da şehir efsanesi olarak yayılan ütopik cinsel senaryoların pek çoğu doğru değil...

Her ne kadar internet çağında yaşıyor ve pek çok sorumuzun cevabına rahatlıkla ulaşıyor olsak da, cinsel sağlık bilgi kirliliğinin en yoğun yaşandığı konular arasında.

Seks konusunda doğru ve bilimsel bilgileri ancak belli bir birikim ve bunun getirdiği bir zihin süzgeci olursa elde edebiliriz. Ancak çoğumuz böyle bir bilgi haznesine sahip değiliz. Durum böyle olunca pek çok kişi cinselliğin bir film sahnesi gibi yaşanması gerektiğine inanıyor.

Eşleriyle yaşadıkları cinsel rutini, sayıları, süreleri, cinsel davranışları hatta ambiyansı, sözleri, sesleri, bakışları bu filmlerle kıyaslayan çiftler, filmdeki mutlu sona ulaşmadıklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Oysa bu filmlerde gösterilen, internette dolaşan ya da şehir efsanesi olarak yayılan ütopik cinsel senaryoların pek çok doğru değil. Bu hayalperest seksüel hikayeler kadın cinsel anatomisini, fizyolojisini ve çalışma prensiplerini hiçe sayıyor.

Gerçekler çok daha farklı...

Çoğu erotik film ve öyküde gerçek fonksiyonların çok üzerinde bir performans sergileniyor. Erkekler her an ve sürekli cinsel istek duyuyor, kolaylıkla sertleşme elde ediyor, bu sertliği uzun bir süre devam ettiriyor. Çoğu zaman boşalmanın gerçekleşmesi 30-45 dakikayı buluyor. Kadınlar da hiç ön sevişme ihtiyacı duymadan cinsel birleşmeye kolaylıkla geçebiliyor, her pozisyonda üstün bir uyarılma yaşıyor ve çoğu zaman eşleriyle aynı anda orgazm oluyor. Ancak gerçek rakamlar işin hiç de bu şekilde gelişmediğini gösteriyor. Türkiye’de genç kadınların pek çoğu vajinismus ve kasılma şikayeti yaşıyor. Cinsel birleşmeyi zor gerçekleştiriyor. Kadınların çoğu cinsel isteksizlik yaşıyor, uyarılma ve orgazm olmak için erkeklerden daha fazla süreye ihtiyaç duyuyor. Türkiye’de 10 erkekten 7’si sertleşme sorunu yaşıyor, genç erkeklerin en şikayet ettiği konu ise erken boşalma. Şimdi düşünelim: Filmlerdeki bu üstün performansları kim yaşıyor?

Özel bir cinsel rutin edinin

Cinsel hayatınızdaki gerçek cinsel mutluluk sizin ve eşinizin ne hissettiğidir. Enerjinizi esas vermeniz gereken nokta başkalarına ait senaryolar değil kendinizi ve eşinizi ne kadar tanıdığınız, birbirinize cinsel istek ve düşüncelerinizi ne sıklıkla ifade ettiğiniz, cinsel hayatınız aklınıza geldiğinde dürüstçe ne kadar mutlu olduğunuzdur. Bazen hiç orgazm olmadığınız bir seks de harika geçebilir. Bazı çiftler haftada 2 kez birlikte olup mutludurlar, bazılarına ise 2 haftada bir birliktelik yeterli olur. Eğer siz ve eşinizin cinsel fonksiyonlarında ortak mutluluğunuzu engelleyecek sorunlar varsa bunu “cinsel sorun” olarak ele alırız. Sertleşme sorunu, erken boşalma, libido kaybı, kadınlarda cinsel isteksizlik, orgazm problemi, cinsel ağrı gibi sorunlar ortak cinsel mutluluğu azaltabilir. Bu fonksiyon sorunlarının dışında cinsel rutindeki en ufak mutsuzluk da -ileride sorun yaratması açısından- ciddiye alınmalıdır. Cinsel istek seviyesi, cinsellikte arzulanan davranışlar, ön sevişme ve birleşme teknikleri, uyarıcı hareketler kadın ve erkek arasında farklılık gösterebilir. Bu durumda cinsel hayatınızı “akort” ettirecek, eşinizle cinsel uyumunuzu artıracak önerilerden yararlanabilirsiniz.

Filmlerde olmayan gerçekler

- Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 3 kişiden biri en az bir cinsel sorun yaşıyor.

- Türkiye’deki genç kadınların pek çoğu vajinismus yaşıyor. Toplum içindeki tam rakam bilinmese de cinsel kliniklerde bu rakam yüzde 80’leri buluyor.

- Filmlerde kısacık vakit ayrılan, çoğu zaman da es geçilen önsevişme kadın uyarılması için çok mühim. Çünkü yapılan çalışmalara göre oran olarak bir erkek 1 dakikada orgazm oluyorsa kadınlar 10 dakikada orgazma ulaşıyor.

- Erkekler filmlerdeki gibi sürekli istek duymuyor. Bazen gündelik stresten, bazen de organik nedenlerden libido kaybı oluşabiliyor. Günümüzde giderek daha fazla erkek testosteron düşüklüğüne bağlı isteksizlik yaşıyor.

- Türkiye’de 10 erkekten 7’sinin hafif - orta ve yüksek derecede sertleşme sorunu var.

- Türkiye’de neredeyse 2 erkekten biri erken boşalıyor.