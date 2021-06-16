İnternetteki reklamlardan en çok rahatsız olan ülkeler arasında Türkiye zirvede!

Statista, bir yıllık anket çalışması sonucunda çevrimiçi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkeleri açıkladı. Paylaşılan dünya haritasına göre Türkiye, çevrimiçi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkelerden biri konumunda.

Alman pazar ve tüketici davranışları araştırma şirketi Statista, son Küresel Tüketici Anketi ile internet kullanıcılarının çevrimiçi reklamlardan ne denli rahatsız olduklarını ortaya koydu.



Webteno'nun haberine göre; söz konusu araştırma, Şubat 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında, 18-64 yaş aralığında kişilerle gerçekleştirilmiş durumda. Her ülke için araştırmaya katılan kişi sayısı 1.000 ila 5.000 arasında değişkenlik gösteriyor.



Kırmızı, çevrimiçi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkeleri gösterirken; sarı orta seviyede rahatsız olanları, yeşil ise nispeten az rahatsız olanları gösteriyor.

İsveç, İspanya, Türkiye, Arjantin, Güney Afrika gibi ülkeler, çevrimiçi reklamlardan ev fazla rahatsız olan ülkeler olarak öne çıkarken; ABD, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin orta seviyede rahatsız olduklarını görülüyor.



Çin, Meksika, Hindistan, Brezilya, Japonya gibi ülkeler, çevrimiçi reklamlardan en az rahatsız olan ülkeler gibi görünüyor.