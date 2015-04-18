İnternette viral haline gelen matematik sorusunun cevabı belli oldu

OECD ülkeleri arasında düzenlenen sınavlarda başarılı sonuçlar alan Singapur'da sorulan bir sınav sorusu, sosyal medyada sık sık paylaşılmıştı. Hürriyet yazarı İsmet Berkan'ın da Türkçeleştirerek gazetedeki köşesine taşıdığı sorunun cevabı açıklandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun cevabı: 16 Temmuz.

Soru şu şekildeydi:

Ali ve Mehmet, sınıflarına yeni gelen Ceyda ile arkadaş olurlar ve Ceyda'ya doğum gününü sorarlar. Ceyda cevabı doğrudan vermek yerine onlara 10 ayrı tarih verir:

15 Mayıs, 16 Mayıs, 19 Mayıs, 17 Haziran, 18 Haziran, 14 Temmuz, 16 Temmuz, 14 Ağustos, 15 Ağustos, 17 Ağustos.

Sonra Ceyda, Ali ve Mehmet'e, birine hangi ayda diğerine hangi tarihte doğduğunu ayrı ayrı söyler.

Ali: Ceyda'nın doğum gününü bilmiyorum ama Mehmet'in de bilmediğini biliyorum.

Mehmet: Önce Ceyda'nın doğum gününü bilmiyorum ama şimdi artık biliyorum.

Ali: Öyleyse ben de Ceyda'nın doğum gününü biliyorum.

Peki ama Ceyda'nın doğum günü ne zaman?

Cevabı bulmak için izlenen yol da şu şekilde:

Doğum ayını bilen Ali'nin ilk söylediği şey: "Ceyda'nın doğumgünü ne zaman bilmiyorum" oluyor. Kafa karıştıran bir şey yok, listede yer alan dört ay da birden fazla kez tekrar ediyor. Ali daha sonra "Mehmet'in de bilmediğini biliyorum" diyor.

Mehmet'ın elinde sadece gün var. Ceyda'nin listesinde sadece 18 ve 19 bir kez yer alıyor: 18 Haziran ve 19 Mayıs. Demek ki Ali'nin elindeki ay Haziran ya da Mayıs değil. Geriye Temmuz ve Ağustos aylarından oluşan 5 seçenek kaldı.

Ali'nin ardından konuşan Mehmet, "Başta Ceyda'nın doğumgününü bilmiyordum ama şimdi biliyorum" diyor. Peki nasıl öğrendi?

Kalan tarihler arasında gün olarak sadece 14 iki kez tekrar ediyor. Mehmet'in elinde 14 ile başlayan bir tarih olsaydı doğumgününü kesin olarak bilemezdi. O zaman 14'le başlayan tarihler de elendi ve geriye 3 seçenek kaldı.

Doğumgününün hangi ay olduğunu bilen Ali, "Artık ben de biliyorum" diyor. Kalan üç tarih arasında tekrar etmeyen tek ay Temmuz.

Doğru cevap da 16 Temmuz.