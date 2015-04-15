Singapur'da 15 yaşındaki çocuklara sorulan bu soruyu çözebilir misiniz?

Singapur’un OECD’nin kendi üyeleri arasındaki eğitim seviyesini ölçen PISA sınavlarında hep çok başarılı sonuçlar aldığını hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan, ülkede 15 yaşındaki çocuklara sorulduğu söylenen bir matematik sorusunu okuyucularıyla paylaştı.

İsmet Berkan’ın Türkçeleştirdiği soru şöyle:

Ali ve Mehmet, sınıflarına yeni gelen Ceyda ile arkadaş olurlar ve Ceyda'ya doğum gününü sorarlar. Ceyda cevabı doğrudan vermek yerine onlara 10 ayrı tarih verir:

15 Mayıs, 16 Mayıs, 19 Mayıs, 17 Haziran, 18 Haziran, 14 Temmuz, 16 Temmuz, 14 Ağustos, 15 Ağustos, 17 Ağustos.

Sonra Ceyda, Ali ve Mehmet'e, birine hangi ayda diğerine hangi tarihte doğduğunu ayrı ayrı söyler.

Ali: Ceyda'nın doğum gününü bilmiyorum ama Mehmet'in de bilmediğini biliyorum.

Mehmet: Önce Ceyda'nın doğum gününü bilmiyorum ama şimdi artık biliyorum.

Ali: Öyleyse ben de Ceyda'nın doğum gününü biliyorum.

Peki ama Ceyda'nın doğum günü ne zaman?

İsmet Berkan’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (15 Nisan 2015) nüshasında yayımlanan yazısının “Singapur'da 15 yaşındaki çocuklara sorulan matematik sorusu” ara başlıklı ilgili kısmı şöyle:

BİRKAÇ gündür başta Facebook olmak üzere sosyal medya dünya çapında bu konuyu konuşuyor; o kadar ki, sonunda dünyanın önemli gazeteleri de bunu haber yaptılar.

Singapur, matematik eğitimiyle meşhur. Bu küçük şehir/devlet, OECD'nin kendi üyeleri arasında yaptığı PISA sınavlarında da hep çok başarılı sonuçlar alıyor. 15 yaşındaki okul çocuklarına uygulanan PISA sınavındaki başarıyı, geçen gün sosyal medyaya konan ve Singapur'daki çocuklara sorulduğu söylenen az sonra aktaracağım soruya bakarak da anlayabiliriz belki.

Soruyu Türkçeleştirdim, cevabını ve çözüm yöntemini ise şimdi söylemiyorum, cumartesi günü bu köşede yazacağım. Ama doğru cevabı bulduğunuza inanıyorsanız, lütfen yönteminizle birlikte bana yazın.

Soru şu:

Ali ve Mehmet, sınıflarına yeni gelen Ceyda ile arkadaş olurlar ve Ceyda'ya doğum gününü sorarlar. Ceyda cevabı doğrudan vermek yerine onlara 10 ayrı tarih verir:

15 Mayıs, 16 Mayıs, 19 Mayıs, 17 Haziran, 18 Haziran, 14 Temmuz, 16 Temmuz, 14 Ağustos, 15 Ağustos, 17 Ağustos.

Sonra Ceyda, Ali ve Mehmet'e, birine hangi ayda diğerine hangi tarihte doğduğunu ayrı ayrı söyler.

Ali: Ceyda'nın doğum gününü bilmiyorum ama Mehmet'in de bilmediğini biliyorum.

Mehmet: Önce Ceyda'nın doğum gününü bilmiyorum ama şimdi artık biliyorum.

Ali: Öyleyse ben de Ceyda'nın doğum gününü biliyorum.

Peki ama Ceyda'nın doğum günü ne zaman?

*

Cevapları bekliyorum.

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın