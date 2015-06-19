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Yaşam

Yetişkinlere 'sıvı altın' diye satılan anne sütüne dikkat!

Sütü yetersiz kadınlara yardım amacıyla internette satışı yapılan, sonra yetişkinler arasında da kullanımı yayılan anne sütü ile ilgili uzmanlar uyarıyor

19 Haziran 2015 20:20

Uzmanlar internette 'her derde deva mucize bir gıda' gibi ifadelerle pazarlanan anne sütünü alanların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilecekleri yönünde uyarıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre özellikle de fetişistler, vücut geliştirenler ve kanser hastaları, "sıvı altın" diye satılan anne sütüne rağbet ediyor. Ancak Royal Society of Medicine adlı tıp dergisi için görüşlerini kaleme alan İngiliz uzmanlar, bazı özel internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla satılan anne sütünün pastörize olmadığını ve tehlikeli mikroplar taşıyabileceğini söylüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nin Londra ekibinden uzmanlar, anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği yolundaki iddiaları destekleyecek kanıt bulunmadığını vurguladı. Anne sütünün bu şekilde kanser hastalarına pazarlanması da kaygı yaratıyor.

Dergideki yazıyı kaleme alan uzmanlardan Dr. Sarah Steele, BBC'ye internet üzerinden anne sütü satışının tüm dünyada arttığını söyledi. Dr. Steele, sütün vücuttan steril olmayan cihazlarla çekilmesi ya da steril olmayan kaplarda saklanması nedeniyle internette satılan anne sütünün yüzde 93'ünde bakteri ve virüsler tespit edildiğini bildirdi. Bu nedenle Hepatit B ve C, HIV ve frengi bulaşabiliyor.

İnternet üzerindeki anne sütü satışları, sütü yetersiz kalan kadınlara yardım amacıyla başlamıştı. Anne sütü satışına aracı olan bir internet sitesi ise BBC'ye araştırmacıların sitede önerilen güvenlik önlemlerine uymadığını, bu nedenle araştırma sonucunun sağlıklı olmadığını savundu.

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