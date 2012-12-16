İnternette porno kısıtlaması rağbet görmedi

İngiltere'de 3 bin 500 kişiyle yapılan görüşmeler neticesinde, internette pornografik içeriğe erişimin tamamen engellenmesine ilişkin tasarı reddedildi.

Hükümet, ebeveynlerin sadece yüzde 35'inin toptan engelleme istediğini, yüzde 15'lik kesimin ise içeriğin filtrelenmesini tercih ettiğini belirledi.

Aralarında akademisyenlerin, yardım kuruluşu temsilcilerinin ve iletişim firması yöneticilerinin olduğu görüşmeye katılanlardan 757'si de halktan ebeveynlerdi.

Araştırmada, internetteki pornografik içeriğin kısıtlanmasına yönelik sorulara, 'evet', 'hayır' veya 'belki' yanıtlarından birini tercih etmeleri istendi.

İktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Claire Perry'nin başını çektiği kampanyacılar, pornografik içeriğe erişmek için başvuru yapanlar dışında herkesin bilgisayarlarının bu tür içerik taşıyan sitelere erişiminin engellenmesini talep ediyordu.

'Politikamızı aldığımız yanıtlara dayandırmalıyız'

Perry, bu talebi destekleyen 115 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçeyi Başbakan David Cameron'a sunmuştu.

BBC News'a konuşan Perry, tercihli erişim önerisinin reddedilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Açık ki danışmalar sırasında cevap alınan 3 bin 500 kişinin seçimi bu değildi ve politikamızı kendi isteklerimize değil aldığımız yanıtlara dayandırmalıyız" dedi.

Perry, internet servis sağlayıcılarının aktif olarak ebeveynleri filtreleme uygulamasını kullanmaya teşvik edecek olmasından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sadece yetişkinlere hitap eden sitelere erişimi engellemek için kullanılan filtreleme uygulamasını kontrol eden kişinin reşit olduğu da denetlenecek.

Raporda, pornografik içerik taşıyan sitelere erişimin toptan engellenmesinin, cinsellik ve cinsel sağlık hakkında bilgi veren siteleri de erişilemez hale getirebileceği uyarısı yapıldı. (BBC Türkçe)