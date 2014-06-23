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Yaşam

İnternette paylaştığınız caps’ler yüzünden mahkemelik olabilirsiniz

Sosyal medya başta olmak üzere internette pek çok yerde son zamanlarda yoğun olarak paylaşılan caps'lerde kullanılan fotoğraflar, izinsiz çekilmişse dava açılabilir

23 Haziran 2014 13:16

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat internet paylaşımlarını da etkiliyor. Kişilerin rızası olmadan çekilen fotoğrafların internet ortamlarında yayınlanması, hukuka aykırı olarak kabul ediliyor. Oysa her gün binlerce izinsiz görüntü internet kullanıcılarının karşısına çıkıyor ve konuyla ilgili görülmekte olan birçok dava sürüyor. Özellikle caps adı altında yoldan geçen bir vatandaşın haberi dahi olmadan fotoğrafının altına kendisinin haberi dahi olmadan bir cümle yorum yazılabiliyor ve bu halde internette paylaşılabiliyor.

Hürriyete yer alan habere göre, kişilerin isteği dışında çekilen ve özellikle eğlence amaçlı olarak yayınlanan fotoğraflar, fotoğrafı çeken ve paylaşanların karşısına mahkeme dosyası olarak çıkabiliyor. Bu şekilde yayılan fotoğraflarla ilgili düzenlemelere sahip Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sadece toplum hayatının gereği, toplumun ve gazetecilerin haber alma ve verme haklarının kullanılmasının söz konusu olduğu hallerde resmin izinsiz yayınlanabileceğini kabul ediyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cevat Kazma, bu fotoğraflarda kişiler tanınabilir şekildeyse; karalama, aşağılama, hakaret ve suç teşkil eden benzeri amaçlar ile kullanılması durumunda ise basın yolu ile kişilik haklarına saldırı ve fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet suçları ile savcılığa suç duyurusunda da bulunulabileceğini belirtti. Cevat Kazma “Bu tanım eğlence amaçlı paylaşılan birçok anonim görseli kapsadığından pek çok internet kullanıcısı paylaşımları nedeniyle tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilir” dedi.

 

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