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Yaşam

İnternette izliyorlar ameliyattan kaçıyorlar ADANA (A.A)

18 Ekim 2011 14:54

-İnternette izliyorlar ameliyattan kaçıyorlar ADANA (A.A) - 18.10.2011 - Ameliyat olacak hastaların, internet sitelerinde izledikleri kanlı ameliyat görüntüleri nedeniyle cerrahi operasyonlardan kaçtıkları ve tedavilerini geciktirdikleri bildirildi. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Op. Dr. Bünyamin Berber, ameliyata karar verdikleri hastaları Sağlık Bakanlığının belirlediği formlarla bilgilendirdiklerini söyledi.  Hastaların farklı kaynaklardan kendilerini bekleyen cerrahi operasyonu araştırma merakı olduğunu vurgulayan Berber, ameliyat gününün belirlenmesinin ardından hastaların operasyonla ilgili bilgi toplamaya başladığını belirtti. Özellikle son yıllarda sayıları giderek artan cerrahi operasyon görüntüsü ya da fotoğraflarının da yer aldığı internet sitelerinin ilgi gördüğüne dikkati çeken Berber, hastaların merakını gidermek için de farklı sitelerden ameliyatıyla ilgili görüntüleri tekrar tekrar izlediğini kaydetti.  Bu görüntülerden etkilenerek ameliyatlardan kaçan hastalarının olduğunu anlatan Berber, ''Geçmiş yıllarda hastalara ameliyat olmaları yönünde tavsiyede bulunduğumuzda hiç itiraz etmeden kabul ederlerdi. Ancak internetin yaygınlaşması ve sağlıkla ilgili sitelerin sayısının artmasıyla her ameliyatın görüntüsü sanal alemde mutlaka bulunabiliyor. İnternette yayınlanan ameliyat görüntülerinin kanlı bir şekilde gösterilmesi hastalarımızı olumsuz yönde etkiliyor''  diye konuştu.

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