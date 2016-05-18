İnternette iz bırakmayan dört arama motoru

İnternetin en büyük arama motoru Google'da saniyede 2,3 milyon arama yapılıyor.

Google ve rakibi arama motorlarının "gizli" ya da "mahrem" arama yapma özellikleri olsa da, çoğu kişi bu özelliğin varlığından habersiz.

2012'de Google'ın yaptırdığı bir araştırmaya göre kullanıcıların neredeyse yarısı böyle arama yapabileceklerini bilmiyor.

Ancak uzmanlara Google'da bu özelliği kullanmak çok da önemli bir fark yaratmıyor. Bu şekilde yaptığınız aramalar ve ziyaret ettiğiniz sayfalar sadece bilgisayarınıza kaydedilmiyor. Peki ya bir siteye girdiğinize otomatik olarak paylaştığınız IP adresi gibi bilgiler?

Ayrıca internet hizmeti aldığınız şirketin serverlarında takip edilebilecek izleriniz?

İnternette iz bırakmadan kullanabileceğiniz bazı arama şöyle;

DuckDuckGo

DuckDuckGo'nun mahrem arama yapmak isteyenler arasında iyi bir şöhreti var.

Sitenin başlıca taahhüdü serverlarında kullanıcılarla ilgili herhangi bir bilgiyi toplayıp saklamamak.

Bir diğeriyse ziyaret ettiğiniz sitelerin de normalde otomatik olarak toplanan bilgileri almasına izin vermemesi.

Sitede bu durum "Arama motorumuza tıkladığınızda bu isteği yeniden yönlendiriyoruz ve arama terimlerinizi diğer sitelere göndermiyoruz. Böylece diğer siteler ziyaret ettiğinizi biliyor ama hangi arama sözcükleriyle sitelerine girdiğinizi bilemiyorlar" denerek açıklanıyor.

Ixquick

Ixquick aslında Google ve Yahoo gibi arama motoru devlerine aracı oluyor ve araya girerek mahremiyet sağladığını söylüyor.

Ixquick sayesinde arama yapan kullanıcı isimsiz kalıyor ve bu arada IP adreslerini kaydetmiyor.

Ixquick'in sitesinde 'mahremiyet sorununa tek gerçek çözüm kaydedilse de edilmese de çabucak silmek" deniyor.

MetaGer

etaGer Alman sivil toplum kuruluşu Bilgiye Özgür Erişim ve Hanover Üniversitesi'nin yaptığı işbirliğin sonucu.

MetaGer'in çalışma prensibi Ixquick ile aynı. Diğer arama motorlarına aramaları şifreyelerek aracılık yapıyor.

Yippy

Bu arama motoru porno ve kumar gibi yetişkinlere yönelik içeriği önleyerek çocuklar ve gençlerin korunması için kuruldu.

Sitede "Kullanıcılarımıza mümkün olan en güvenli ortamı sağladığımız için hiç bir şeyin kaydını tutmamıza gerek yok" deniyor.

Ancak bu sadece ABD'deki kullanıcılar için geçerli.