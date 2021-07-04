İnternette erişim problemi; T24’ün de aralarında olduğu bazı sitelere erişim sağlanamadı

TTNET ve Türk Telekom kullanıcıları, aralarında T24, NTV'nin de bulunduğu bazı sitelere erişim sağlayamadı.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Yüksek İstişare Yönetim Kurulu Üyesi Dağhan Uzgur "Dün akşam saatleri itibariyle internet sitelerinin güvenlik hizmeti aldığı CloudFlare, twitter imaj, video yüklemelerinde Türk Telekom tarafında bir sorun var. Bu teknik bir arızanın ötesinde sanki devreye giren yeni bir sistemin/engellemenin/takip sisteminin habercisi. Erişilemeyen http://Microsoft.com https://twitter.com/ ve cloudflare servislerinin ortak noktası 104 ile başlayan IP adresleri. Twitter’ı yakalım diyip IP bloğuna mahkeme kararıyla komple engel konmamıştır herhalde" yorumunu yaptı.