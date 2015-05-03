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Bilim / Teknoloji

İnternet'te en çok kullanılan tarayıcı Explorer 11 oldu

Google’ın popüler tarayıcısı Chrome üçüncü sırada yer aldı

03 Mayıs 2015 18:48

Net Market Share tarafından yayınlanan son verilere göre Microsoft Internet Explorer 11, Nisan 2015 döneminde en çok kullanılan tarayıcı sürümü oldu. Yüzde 25.04 kullanım oranına sahip olan Internet Explorer 11’i yüzde 16.05 ile Internet Explorer 8.0 takip ediyor.

teknolojioku.com'da yer alan habere göre, Google’ın popüler tarayıcısı Chrome’un 41.0 numaralı sürümü yüzde 8.86’lık kullanım oranıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Firefox 37 listenin altıncı sırasında, Safari 8.0 ise listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Araştırma şirketi buna ek olarak geçen ay için masaüstü işletim sistemleri kullanım oranlarını da açıkladı. Windows 7 hala pazarda en çok kullanılan Windows sürümü.

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