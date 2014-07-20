İnternette çocuk istismarı artıyor

NCMEC'in raporunda, internette herkesin erişimine açık sitelerde dahi cinsel istismara uğrayan çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, raporda sadece Temmuz'un ilk haftasında gelen ihbarların haftalık ortalama ihbar sayısının dört katına çıktığı ifade ediliyor.



İngiltere'de ise yürütülen internette çocuk istismarı soruşturması kapsamında 660 kişi tutuklandı.



Soruşturma kapsamında, 'derin internet' olarak da bilinen ve ancak özel yazılımlarla erişilebilen alanlardaçocuk pornosu paylaşan kişiler takibe alınmıştı.



NCMEC raporunda ise, çocukların cinsel istismarı ile ilgili internette alınması gereken birçok önlem olduğunu söylüyor.



ABD'de tüm servis sağlayıcılar, sunucuları üzerinden paylaşılan her türlü çocuk istismarı bulgusunu doğrudan kurulan bir hatla NCMEC'e ihbar etmek zorunda.



Facebook, Twitter ve Pinterest gibi birçok sosyal paylaşım sitesinin merkezi ABD'de bulunduğu için NCMEC ihbarları kolaylıkla alabiliyor.



Sadece Temmuz'un ilk haftasında gelen ihbarların sayısı 92 bin 800'e ulaştı. Aylık ortalama 15 bin ihbar civarında.

Son 1 haftada gelen ihbarların büyük kısmı ise, sosyal medya sitelerinden.



NCMEC direktörü John Shehan, son verilerin istisnai bir duruma işaret ediyor olabileceğini söylüyor.

Ancak Shehan, sosyal medyanın çocuk pornosu için giderek daha yaygın biçimde kullanılan bir mecraya dönüşebileceği uyarısını da yapıyor.

Shehan, "Linkdin veya Pinterest'in bu amaçlar için kullanılabileceği aklınıza gelmez. Ancak insanların fotoğraf ya da video paylaşabileceği her mecra artık çocuk istismarı için kullanılabilir hale geldi" diyor.