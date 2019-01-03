İnternette AKK gitti, AST geldi

AKK (Adil Kullanım Kotası) ve AKN (Adil Kullanım Noktası) gibi kavramlar hayatımızdan 1 Ocak itibari ile hayatımızdan çıktı. Ancak Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme girdi.

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona erdi.

Ancak Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme giriş yaptı.

“Akıllı Sınırsız Tarife”nin kısaltması olan AST, internet hizmetini 00:00 - 19:00 / 19:00 - 00:00 olmak üzere ikiye farklı zaman dilimine bölüyor, bu zaman dilimlerine farklı hız sınırları uygulanıyor: