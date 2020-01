İnternette 1 dakikada neler oluyor?

Dijital çağ, her saniyeyi çok daha önemli bir hale getirdi. Sosyal medya platformları ve mobil teknolojilerin de iletişimi her geçen gün kolaylaştırması, kişilerin bilgiye çok kısa sürede ulaşmasını sağladı. Her saniyenin artık önemli olduğu günümüzde internet ortamında yaşanan gelişmeler de her geçen yıl katlanarak büyümeye devam etti.

TechSpartan tarafından hazırlanan bir infografik de tam olarak bu konuya değiniyor. 2013 ve 2014 yıllarının kıyaslandığı infografikte internet üzerinde 1 dakika içinde neler yaşandığı belirtiliyor.

1 dakika içinde; kaç kişi Facebook'a giriş yapıyor, Twitter'da kaç tweet atılıyor, Vine'a kaç video yükleniyor, Google'da ne kadar arama yapılıyor, App Store'da kaç uygulama indiriliyor gibi soruların cevaplarını aşağıdan inceleyebilirsiniz. İşte 2013 ve 2014 yılı karşılaştırması...

2013 yılında 1 dakika içinde;

Facebook: 461,805 giriş yapılıyor,

Instagram: 38,000 fotoğraf yükleniyor,

Twitter: 347,000 tweet atılıyor,

Pinterest: 2,700 pin ekleniyor,

Vine: 360 video yükleniyor,

Google: 4.11 milyon arama yapılıyor,

YouTube: 103 saatlik video yükleniyor,

App Store: 37,000 uygulama indiriliyor,

Spotify: 9 şarkı ekleniyor,

Amazon: 66,200 satış yapılıyor,

E-posta: 127,013,889 e-posta gönderiliyordu.

2014 yılında 1 dakika içinde;

Facebook: 600,000 giriş yapılıyor,

Instagram: 67,000 fotoğraf yükleniyor,

Twitter: 433,000 tweet atılıyor,

Pinterest: 3,400 pin ekleniyor,

Vine: 450 video yükleniyor,

Google: 4.19 milyon arama yapılıyor,

YouTube: 306 saatlik video yükleniyor,

App Store: 50,200 uygulama indiriliyor,

Spotify: 14 şarkı ekleniyor,

Amazon: 80,000 satış yapılıyor,

E-posta: 136,319,444 e-posta gönderiliyordu.

2013 - 2014 karşılaştırma (1 dakika içinde);

Tweetler: +24.78%

Google aramaları: +1.9%

Instagram fotoğrafları: +76.31%

Pinler: +25.92%

Facebook girişleri: +29.92%

YouTube videoları: +197%

App Store uygulama indirmeleri: +35.6%

Amazon satışları: +20.8%

Spotify şarkıları: +55.5%

Vine videoları: +25%

E-postalar: +7.3%

Bunların yanı sıra 2013 yılında 2.7 milyar internet kullanıcı sayısı 2014 yılında 3 milyara ulaştı. Ayrıca 2013 yılındaki internet kullanıcılarının toplam nüfusa olan %37.9'luk oranı 2014 yılında %40.4'e yükseldi.