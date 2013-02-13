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Yaşam

İnternetin yeni fenomeni: Harlem Shake

'Harlem Shake' adıyla yüklenen 30 saniyelik dans videoları, 2012 yılına damgasını vuran 'Gangnam Style'ı tahtından edecek gibi duruyor

13 Şubat 2013 15:18

2012'nin internet fenomeni 'Gangnam Style' yavaş yavaş etkisini kaybederken, yeni bir dans videosu internette hızla yayılmaya başladı. 'Harlem Shake' adıyla YouTube'a yüklenen 30 saniyelik dans videoları popülerliğini gün geçtikçe artırıyor.

YouTube kullanıcıları New York'lu DJ Baauer'in 'Harlem Shake' adlı şarkısını kullanarak 30 saniyelik videolarını paylaşıyor.

'Harlem Shake' dans çılgınlığı için kural çok basit: 30 saniyelik videonun başında bir kişi tek başına dans eder diğerleri ise görmemezlikten gelir. 15. saniyede ise herkes dansa katılır.

İnternette paylaşılan videolarda genellikle değişik kostümler, kask, maske ve iç çamaşırıyla dans edildiği görülüyor.

'Harlem Shake' dansı ilk olarak 1981'de New York'un Harlem bölgesinde çıktı. İnternette yayılan dansın ise orijinaliyle ilgili olmadığı söyleniyor.

(ntvmsnbc)

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