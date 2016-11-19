İnternetin yeni çılgınlığı: Canlı heykeller

Ice Bucket Challenge (bir kova buz) kampanyası ve planking (yüzükoyun uzanma) modasının ardından internetin yeni çılgınlığı şimdi de "canlı heykeller". Hapşırmak, göz kırpmak, kısaca her türlü hareket yasak... Hareketsiz videolar sosyal medyanın yeni trendi haline geldi.

İnsanların canlı heykellere dönüştüğü "Mannequin Challenge" fenomeni yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Dünya Odun Kesme Yarışması'nda 5 bin atlet ve izleyici stadyumda hareketsiz durarak aynı zamanda bir dünya rekoru denemesinde bulundu. Canlı heykel çılgınlığına birçok ünlü de katılıyor. Eski Destiny's Child müzik grubunun üyeleri Beyoncé Knowles, Kelly Rowland ve Michelle Williams ya da Alman futbol takımı Borussia Dortmund'un oyuncularının ağırlık kaldırırkenki videosu Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube üzerinden on binlerce kez izlendi, paylaşıldı.

Hatta ABD'de demokratların başkan adayı Hillary Clinton seçim günü ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi ile bir uçakta çekilmiş hareketsiz bir kliple "Hareketsiz kalmayın. Bugün oy vermeye gidin" çağrısı yaptı.

Rheingold Enstitüsü'nden medya araştırmacısı Sebastian Buggert "Ünlüler bir yandan bu tip girişimlerden bir marka olarak çıkar sağlıyor. Bir yandan hayranlarına yakın oldukları mesajı verip, diğer yandan çağı ve modayı yakından takip ettiklerini gösteriyorlar" açıklamasını yapıyor.

İnternette çıkan haberlere göre söz konusu çılgınlık Floridalı bir grup öğrencinin çektiği bir video ile Twitter'da başlattığı "MannequinChallenge" hashtagi ile başladı.

Son günlerde başlayan bir diğer internet fenomeni ise "TrumpsComingChallenge". İnternette paylaşılan söz konusu videolarda bir kişi "Trump geliyor!" diye bağırırken, diğer herkes kaçarken görülüyor.

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dpa,BW/EC