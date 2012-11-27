İnternetin son fenomeni 72 yaşındaki dede

İnternetin yeni fenomeni kadın kıyafetleri giyerek modellik yapan 72 yaşındaki dede Liu Qianping.

Çin ’in güneyindeki Guangzhou şehrinde sakin bir yaşam süren Qianping, 24 yaşındaki moda tasarımcısı torununun ‘modeli’ olarak büyük bir çıkış yaptı.

Torunu ve dört arkadaşının tasarımlarını tanıtmak üzere anlaştıkları modelin randevuyu iptal etmesi üzerine gençler, tanıtım rolünü ‘MaDiGaGa’ adıyla bilinen Liu Qianping'e teklif etmiş. Eski bir çiftçi olan Liu Qianping böylece kadın kıyafetlerini giyerek modellik yapmaya başlamış.

Radikal'de yer alan habere göre, Liu Qianping ismi Çin’in Twitter ’ın muadili olan internet sitesinde 9.6 milyon kere aratıldı, ünlü dede fenomen oldu.

Kadın kıyafetleri tanıtmaktan utanıp utanmadığı sorulan Liu Qianping, “Utanmıyorum, ünlü olduktan sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hâlâ poker oynamayı seviyorum. Küçük torunum için bir şeyler yapabildiğimi görmek beni mutlu ediyor” diyor.