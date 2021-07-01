İnternetin kaynak kodları 5.4 milyon dolara NFT olarak satıldı

World Wide Web'in (www) mucidi Tim Berners-Lee, internetin açık kaynak kodunu Sotheby's müzayedesinde 5.4 milyon dolara NFT olarak sattı.

Tim Berners-Lee, İnternet kaynak kodunu dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby's aracılığıyla NFT olarak sattı. Kod yaklaşık 10.000 satır uzunluğunda.

“Bu her şeyi değiştirdi” adlı NFT; kodun yazıldığı sırada animasyonlu bir görselleştirmesini, Berners-Lee tarafından yazılmış dijital bir mektubu içeriyor.

Kazanan teklifi, 5.4 milyon doları veren kişi açıklanmadı. Sotheby’s’e göre, Berners-Lee’nin NFT’sinin satışı, şimdiye kadar satılan dijital sanat eserlerinin en değerlileri arasında yer alıyor.

Sotheby’s, Berners-Lee ve eşinin satıştan elde edilen geliri destekledikleri vakıflara ve kuruluşlara yardım etmek için kullanacaklarını söyledi.

NFT pazarı büyüyor

NFT satış izleme web sitesi NonFungible.com ve BNP Paribas SA’ya bağlı bir araştırma firması olan L’Atelier’e göre, genel NFT pazarı 2019’da 141.6 milyon dolardan 2018’de yaklaşık 41 milyon dolardan geçen yıl en az 338 milyon dolara yükseldi.

Twitter Inc. CEO’su Jack Dorsey, attığı ilk tweet’i 2,9 milyon dolara açık artırmaya çıkarmış, Beeple adıyla ünlenen Mike Winkelmann Christie’s müzayede evinde 69.3 milyon dolara dijital bir sanat eseri satmış ve pek çok kişinin bu yeni keşfedilen dünyaya hızla adım attığının haberleri de gelmeye devam ediyor.