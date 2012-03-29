İnterneti bırak şehadete gel!

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Anadolu Gençlik Derneği tarafından kaleme alınan “Çanakkale Şehidinden Mektup Var” başlıklı yazıyı, İlköğretim okullarına yolladığı ortaya çıktı.

Hasan Özdemir'in Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre; Anadolu Gençlik Derneği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, oradan da ilköğretim okullarına gönderilen “Çanakkale Şehidinden Mektup Var” isimli yazının sınıflarda okutulması ve panolara asılması istendi. Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Taşkın Yakut duruma tepki gösterdi.

'Şehitlerinize sahip çıkın'

17 yaşında Çanakkale Savaşı’nda ölen bir askerin ağzından yazılan yazıda, “vatanın ve dinin” tehlikede olduğundan bahsediliyor; Çanakkale’de işgalci güçlerin “askerin şehadet aşkı” ve “Allah’ın yardımı” ile yenildiği ileri sürülüyor. Daha da ilginç olan ise aynı yazıda, bugün yine aynı sorunların baş gösterdiği ve bunun üstesinden gelecek olanların ise yine gençler ve çocuklar olduğunun söylenmesi.

Yazıda “İstikbal köklerdedir”, “Rabbine secde edemeyen baş, düşman postalına secde eder”, “Bir halkı ayağa kaldırmak için ferdi ayağa kaldırmak gerekir, bu da namazdaki dirilişte başlar”, “Bugün senin de aynı hassasiyeti göstererek beş vakit namazını kılman gerekir”, “Şehitlerinize, gazilerinize ve uğrunda mücadele ettikleri değerlere sahip çıkma görevi bugün sizdedir!” gibi ifadeler kullanıyor.

Yazıda yer alan, “Vakit televizyona, internete kapılma, oyunlarla yorulma devri değildir. Tıpkı ecdadınızın Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda yaptıkları kahramanlıkları yapmak sizin üzerinize vazifedir. O zaman ne duruyorsun haydi! Bak kollarını açmış bekliyor Peygamber (sav.)” çocuklar sebebi belirsiz bir mücadelede “şehadet”e çağırılıyor.

Eğitim Sen Şube Başkanı'ndan tepki

Eğitim Sen Şube Başkanı Taşkın Yakut ise, Eğitim Sen’in yazılarının okul panolarına bile asılmadığına dikkat çekerek duruma tepki gösterdi. Yakut, kin ve nefret söylemleri ile muhalif tavır alanların hedef gösterildiğini, “bizden olmayan ya dönüşecek ya da sonuçlarına razı gelecek” gibi düşüncelerin çocuklara empoze edildiği eleştirisinde bulundu.