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Bilim / Teknoloji

İnternete vergi koyacak ilk ülke Macaristan

Macaristan'da Ekonomi Bakanı Mihaly Varga, internette kullanılan her bir gigabyte için 62 cent vergi alınacağını söyledi

24 Ekim 2014 20:16

Macaristan'da sıradışı ekonomik politikalarıyla bilinen başbakan Viktor Orban'ın internet kullananlardan vergi almaya hazırlandığı bildirildi.

Ekonomi Bakanı Mihaly Varga tarafından açıklanan plana göre, internette kullanılan her bir gigabyte için 62 cent tutarında vergi alınacak. 

Varga, verginin internet hizmet sunucuları tarafından ödeneceğini ve bunun hükümetin 2011 yılında SMS mesajları ve telefon konuşmalarına koyduğu vergilerin mantıki bir uzantısı olduğunu söyledi.

AB'nin dijital teknolojilerden sorumlu başkanı Neelie Kroes konuyla ilgili Financial Times'a yaptığı açıklamada, bu kararın Macaristan'ın dijital ekonomisine zarar vereceğini söyledi.

Kroes, Macaristan'ın internet kullanımında zaten AB ortalamasının altında olduğuna işaret ederek, "Tek taraflı internet vergileri pek zekice bir fikir değil. Tüketicilerin internete erişim için ödedikleri fiyatlar artacak" dedi.

Ülkedeki muhalifler ise bu karara karşı halkı protesto etmeye çağırdı.

 

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