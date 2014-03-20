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İnternet Yayıncıları: Twitter'ı kapatma gücünü kendinde görmek diktatörlük olur

İYAD: Erdoğan sosyal medyanın 'kökünü kurutabileceği' düşüncesine iten aşırı özgüvenden sıyrılmaya davet ediyoruz

20 Mart 2014 21:59

İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD), Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görecek" sözlerine cevaben yayımladığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan’ı dünyada bir özgürlük standardı haline gelmiş olan sosyal medyayı yasaklayabileceği, kendi ifadesiyle “Kökünü kurutabileceği” düşüncesine iten aşırı özgüvenden sıyrılmaya davet ediyoruz" denildi.

Sosyal medya sitelerinin kapatılmasının ifade özgürlüğünün yok edilmesi anlamına geleceğini belirtilen İYAD açıklamasında "Başbakan’ın Twitter’ı kapatmaya yetecek iktidar gücünü kendinde bulması ‘Diktatörlüğün’ tescili anlamına gelecektir" görüşü dile getirildi.

İYAD'ın yazılı basın açıklaması şöyle:

Başbakan Erdoğan’ın bugün gerçekleşen Bursa mitinginde sosyal medya ile ilgili olarak "Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor. Süratle bu adıatıyoruz, ülkemin güvenliği söz konusu. Ülkeme fitne sokmak isteyen karşında bizi bulacak" şeklindeki sözlerine şaşırmadık.

Recep Tayyip Erdoğan’ı dünyada bir özgürlük standardı haline gelmiş olan sosyal medyayı yasaklayabileceği, kendi ifadesiyle “Kökünü kurutabileceği” düşüncesine iten aşırı özgüvenden sıyrılmaya davet ediyoruz.

Türkiye’yi çağdaş dünyanın normlarından uzaklaştırmaya, bunu yaparken de yıkıcı ve ayrıştırıcı bir üslup kullanmaya bu ülkenin Başbakanı’nın dahi hakkı yoktur. Erdoğan bu ve benzeri çıkışları her nedense Promterdan uzaklaştığı hallerde yapmakta, arka planını, teknik yönlerini, uluslararası sonuçlarını hesaba katmaksızın doğaçlama ifadelerle toplumu germektedir.

Sosyal medyanın yasaklanması şeklinde bir düşünce ifade özgürlüğünü kısıtlamanın ötesinde yok etmeyi, vatandaşların kendilerini ifade etmesinin önüne geçmeyi amaçlamakla birlikte gerçekçi bir yaklaşım değildir. Başbakan’ın Twitter’ı kapatmaya yetecek iktidar gücünü kendinde bulması ‘Diktatörlüğün’ tescili anlamına gelecektir.

 

 

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