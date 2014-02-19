İnternet yasasını onaylayan Gül, Twitter'da hızla takipçi kaybediyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çok tepki çeken internet yasasını onayladı. Yasanın iki maddesinin yeni bir kanunla değiştirilmesi için teklif verdi. İnternet yasasında tartışılan maddeler yeniden düzenlenecek. Gül'ün yasayı onaylamasının ardından Twitter'da Cumhurbaşkanı'nın takipçi sayısında düşüş yaşandı. Dün akşamdan bu yana yaklaşık 90 bin kişi Gül'ü takip etmeyi bıraktı.

TBMM’de bugün görüşülecek olan torba kanunda yapılacak değişiklikle özel hayatın ihlali durumunda TİB başkanına verilen yasaklama yetkisi sınırlandırılıyor. TİB başkanına yasaklama kararını mahkemeye götürme zorunluluğu getiriliyor. İki yıl boyunca saklanacak olan internet trafiği verileri kapsamı da daraltılıyor.

Abdullah Gül’ün “sıkıntı” olduğunu belirtmesinin ardından, internet yasasında dün baş döndüren bir trafik yaşandı. Meclis’te üç muhalefet partisinin temsilcileriyle görüşen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Gül’ün onayına sunulan yasada iki temel değişiklik yapacaklarını belirtti. Elvan, “Telekomünikasyon İletişim Başkanı’nın (TİB) özel hayatın gizliliğiyle ilgili olarak internette resen yasaklama kararı alması durumunda, bu kararı 24 saat içinde mahkemeye taşıması zorunluluğu getirilecek. Ayrıca 2 yıl boyunca saklanacak olan internet trafiği verilerinin kapsamı daraltılacak” dedi. Yasanın Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanması halinde hızlıca harekete geçeceklerini belirten Elvan’ın açıklamalarından yarım saat sonra Gül de Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Gül, “Macaristan’dan döner dönmez değişikliklerin yapılması için yasayı onayladım” dedi.

Gruplar olumlu karşıladı

Bakan Elvan’ın bahsettiği değişikliklerin ilkini, özel hayatın gizliliği maddesi oluşturuyor. Kabul edilen torba kanunda yer alan düzenlemeye göre, özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan TİB Başkanı’nın emri üzerine erişim engellemesi anında yapılabiliyor. Bu karara karşı, itiraz etmek isteyenler ise, sulh ceza mahkemesine gidebiliyor. Getirilmesi planlanan düzenlemeye göre ise, söz konusu karar alındıktan sonra, TİB Başkanı’nın aldığı kararı 24 saat içinde mahkemeye taşıması zorunlu olacak. Mahkemeden gelen karara göre de, engelleme devam edecek veya yürürlükten kalkacak. Mahkemeye gidilmemesi durumunda ise, engelleme kararı yürürlükten kalkacak. Bir diğer düzenleme de kullanıcıların internet trafik bilgilerini içeriyor. Buna göre, 2 yıl boyunca saklanacak olan internet trafiği bilgileri “taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri ile” sınırlı olacak. Trafik verisi olarak trafik bilgisinden fazla bilgi istenemeyecek.

Ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi durumunda başkanlık trafik bilgisini alacak ve mahkemeye sunacak. Kabul edilen torba kanunda yer alan düzenlemede ise internet trafik bilgilerinin saklanacağı belirtilirken; bu bilgilerin içeriğine ilişkin bir tanım yer almıyor. Bilgilerin TİB Başkanlığı’na sunulması konusunda da herhangi bir mahkeme kararı aranmıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan internet düzenlemelerinin yer aldığı torba kanunu Gül’ün onayına sunulduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı onaylarsa değişiklikler için hemen çalışmaaya başlacağız” dedi. Elvan’ın açıklamalarının ardından Gül de twitter üzerinden gerekli değişikliklerin yapılması için yasayı onayladığını kamuoyuna duyurdu.

'Unfollow' tepkisi

Cumhurbaşkanı Gül’ün internet düzenlemelerini içeren yasayı onayladığını duyurması takipçilerinin tepkisine neden oldu. Gül’ün Twitter hesabındaki takipçi sayısı açıklamadan sonra hızla düştü. Twitter’da 4 milyon 390 bin takipçisi bulunan Gül’ün, yasayı onayladığını açıkladığı saat 20.30’dan sonra iki buçuk saat içerisinde sayı 4 milyon 347 bine düştü. Gece yarısı 01.30'da Gül'ün takipçi sayısı 4 milyon 327 bine düştü. Sabah saat 07.00'de Gül'ün takipçi sayısı 4 milyon 320 bine düşmüştü, 2.5 saat içinde bu rakama bir 10 bin kişi daha eklendi.

Saat 11.25 itibariyle Gül'ü takip etmeyi bırakanların sayısı 90 bin oldu.

Cumhurbaşkanı yasayı onaylayınca Hasip Kaplan sözünü tuttu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün internetle ilgili düzenlemeyi kabul etmesi durumunda Gül'ün twitter adresini "unfollow" edeceğini söyleyen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, sözünü tuttu.

Yeni internet düzenlemelerinin de görüşüleceği Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gül'ün hesabını takipten çıkaran Kaplan, "Cumhurbaşkanlığı makamı nasihat makamı değil. Yasayı veto etse böyle yapmayacaktım" dedi.