T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Gül internet yasasını onayladı

Gül, Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada Macaristan dönüşü internet yasasını onayladığını duyurdu

18 Şubat 2014 23:01

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internet düzenlemesine ilişkin yasayı onayladığını duyurdu. Gül, Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada Macaristan dönüşü internet yasasını onayladığını duyurdu.

Gül, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan tarafından da açıklanan değişiklikler hakkında, “Hükümetimizle temasa geçip bu iki noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmış ve bunların düzeltilmesini istemiştim” dedi.

 

İşte Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları:

"Bir süredir gündemdeki internet yasası hakkında yoğun mesajlar gönderiyorsunuz. Mesajlarınızda özellikle iki husus üzerinde itirazlar ilettiniz. Bu iki noktaya ilişkin sakıncaların esasen ben de farkındaydım. Nitekim, Hükümetimizle temasa geçip bu iki noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmış ve bunların düzeltilmesini istemiştim. Memnuniyetle görüyorum ki iki maddeyle ilgili kaygılar yarın yeni bir yasal düzenlemeyle giderilecek. Bu düzenlemenin süratle gerçekleşmesine fırsat vermek için Macaristan'dan döner dönmez önümdeki yasayı onayladım. Hükümetimiz ve siyasi partilerimize gösterdikleri anlayıştan ötürü teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum."

 

 

ETİKETLER

internetcumhurbaşkanı abdullah gül

İlgili Haberler

Hükümetten internet yasasına yargı ayarı

Hükümet, tartışılan internet yasasındaki iki kritik maddeyle ilgili değişiklik planlıyor. Yeni düzenlemeyle içerik engelleme ve internet kullanıcılarının trafik bilgilerine erişimde sürece yargı da ekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24