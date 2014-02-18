Abdullah Gül internet yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internet düzenlemesine ilişkin yasayı onayladığını duyurdu. Gül, Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada Macaristan dönüşü internet yasasını onayladığını duyurdu.

Gül, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan tarafından da açıklanan değişiklikler hakkında, “Hükümetimizle temasa geçip bu iki noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmış ve bunların düzeltilmesini istemiştim” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları:

"Bir süredir gündemdeki internet yasası hakkında yoğun mesajlar gönderiyorsunuz. Mesajlarınızda özellikle iki husus üzerinde itirazlar ilettiniz. Bu iki noktaya ilişkin sakıncaların esasen ben de farkındaydım. Nitekim, Hükümetimizle temasa geçip bu iki noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmış ve bunların düzeltilmesini istemiştim. Memnuniyetle görüyorum ki iki maddeyle ilgili kaygılar yarın yeni bir yasal düzenlemeyle giderilecek. Bu düzenlemenin süratle gerçekleşmesine fırsat vermek için Macaristan'dan döner dönmez önümdeki yasayı onayladım. Hükümetimiz ve siyasi partilerimize gösterdikleri anlayıştan ötürü teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum."