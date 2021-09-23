İnternet virali "Yan bakan Chloe" NFT olarak satılacak

İnternetin en bilinen virallerinden 'Yan bakan Chloe'nin NFT ile satılmasına karar verildi. Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracak.

Sosyal medyada en sık kullanılan görsellerden 'Yan bakan Chloe' (Side-eyeing Chloe) de NFT ile satılacak.

ABD'de şimdi 10 yaşında olan Chloe Clem'in 2013'te ailesiyle Disneyland'e giderken kız kardeşi Lily'nin ağlamasına verdiği tepkiyi gösteren ve bir internet fenomeni haline gelen görüntüsü açık artırmada satılacak. İlk teklif 5 Ethereum, yani yaklaşık 15 bin dolar.

İnternete yüklediği bu video 20 milyondan fazla kez izlenen, Chloe'nin memnuniyetsizliğini göstermek için yan yan baktığı karenin ise kısa süre içinde her yerde karşısına çıktığını hatırlatan anne Clem, BBC'ye verdiği demeçte, "Çok tuhaftı. Ailem, arkadaşlarım bana bu görüntüyü yollayıp duruyordu. Hâlâ daha internette gördükleri Chloe meme'lerini gönderirler" dedi.

Baba Clem de NFT'nin iyi bir fırsat olduğunu, kızının da buna onay verdiğini belirtti.

Öte yandan Chloe bu parayla at almak, Walt Disney inşa ettirmek gibi hayaller peşinde olsa da aile satıştan elde edecekleri geliri kızlarının eğitimi için harcamak istiyor: "Brezilya'ya seyahat ettik, bir sürü güzel şey yapabildik ama günün sonunda ben yalnızca evde kızlarına bakan bir anneyim." Instagram'da 500 bin takipçisi olan Chloe, Brezilya'da bir Google reklamında boy göstermişti.