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İnternet üzerinden yayınlanan Ulan İstanbul sona eriyor

Kanal D'den yapılan açıklamada 'İnternetten ücretli yayınladığımız bölümlerde Türk izleyicisinin dijital yayıncılığa henüz hazır olmadığını görerek yayın hayatını sonlandırma kararı aldık' denildi

24 Mart 2015 21:34

Kısa süre önce televizyon ekranından internete geçen Ulan İstanbul, bu akşam yayın hayatına veda ediyor.

Kanal D’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Dünyada yavaş yavaş dijital yayıncılığa geçildiği şu dönemde Ulan İstanbul’la bir ilke imza atarken, Kanal D olarak bu değişimde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Ücretsiz ilk internet bölümü 24 saat dolmadan 1 milyonun üzerinde tıklandı. Bu ilgiye rağmen ücretli yayınladığımız bölümle Türk izleyicisinin dijital yayıncılığa henüz hazır olmadığını görerek Ulan İstanbul’un yayın hayatını sonlandırma kararı aldık.”

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