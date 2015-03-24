İnternet üzerinden yayınlanan Ulan İstanbul sona eriyor

Kısa süre önce televizyon ekranından internete geçen Ulan İstanbul, bu akşam yayın hayatına veda ediyor.

Kanal D’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Dünyada yavaş yavaş dijital yayıncılığa geçildiği şu dönemde Ulan İstanbul’la bir ilke imza atarken, Kanal D olarak bu değişimde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Ücretsiz ilk internet bölümü 24 saat dolmadan 1 milyonun üzerinde tıklandı. Bu ilgiye rağmen ücretli yayınladığımız bölümle Türk izleyicisinin dijital yayıncılığa henüz hazır olmadığını görerek Ulan İstanbul’un yayın hayatını sonlandırma kararı aldık.”