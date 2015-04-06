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Bilim / Teknoloji

İnternet ucuzluyor

Uydu, yüksek hızlı internet hizmetinin yanı sıra televizyonların canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacak

06 Nisan 2015 17:28

Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar Gül, Türksat 4B uydusunun 30 Haziran'da uzaya fırlatılacağını belirterek, "Testlerin tamamlanmasının ardından 15 Ağustos'ta devreye alacağımız 4B uydusu, Ka-Band üzerinden internet erişimi için de kullanılacak. Uydu ile hem kapasitemiz artacak hem de uydu internet fiyatları düşecek" dedi.

Uydu, yüksek hızlı internet hizmetinin yanı sıra televizyonların canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacak.

Gül, yaptığı açıklamada, Japonya'da Mitsubishi Electric (MELCO) firmasının Kamakura'daki uydu üretim merkezinde 4 Haziran 2014'te yapımı tamamlanan Türksat 4B uydusunun fırlatılması için 30 Haziran 2015 tarihinin verildiğini söyledi.

Uydunun fırlatacağı Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'ndeki proton roketinin, 16 Mayıs 2014 tarihinde Rusya'nın haberleşme uydusunun fırlatılması sırasında patladığını, bunun üzerine uydu fırlatma işlemlerinin durdurulduğunu ifade eden Gül, Baykonur'da 28 Eylül 2014'te uydu fırlatma çalışmalarının yeniden başladığını anımsattı.

Türksat 4B uydusunun fırlatma işlemlerinin MELCO'nun sorumluluğunda olduğunu belirten Gül, "Uydumuzun fırlatılması için bize 30 Haziran olarak gün verildi. Yörüngeye yerleştirme ve yörünge testleri için 45 günlük süre gerekiyor. Testlerin tamamlanmasının ardından 15 Ağustos'ta devreye alacağımız 4B uydusu, Ka-Band üzerinden internet erişimi için de kullanılacak. Uydu ile hem kapasitemiz artacak hem de uydu internet fiyatları düşecek" diye konuştu.

Gül, haberleşme uydusunun, Baykonur Uzay Üssü'nden 50 derece Doğu Boylamına fırlatılmasının ardından yörüngede teslim alınacağını, uydunun Avrupa, Asya, Orta Doğu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacağını söyledi.

Türksat 4B uydusunun Ka-Band üzerinden yüksek hızlı internet erişimi için de kullanılacağını bildiren Gül, "Diğer uydularımız üzerinden Ku-Band frekansı ile internet erişimi zaten sağlıyoruz. 4B uydusu ile hem kapasitemiz artacak hem de uydu internet maliyetleri düşecek" diye konuştu.

Uydu, yüksek hızlı internet hizmetinin yanı sıra televizyonların canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacak.

Türksat 3A, Türksat 4A uyduları üzerindeki veri haberleşme ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasite Türksat 4B uydusuna aktarılarak, 42 derece doğu yörüngesinde televizyon yayıncılığı için kapasite artışı sağlanacak.

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