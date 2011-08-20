Güvenli internet testleri başlıyor

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TTNET ek süre istedi





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle 22 Ağustos Pazartesi günü testlerine başlanacak Güvenli İnternet Hizmeti, 22 Kasımdan itibaren devreye girecek.AA muhabirinin derlediği verilere göre, Güvenli İnternet Hizmeti alımı tamamen tercihe bağlı olacak. İnternet servis sağlayıcıları, bu hizmeti tercih eden abonelere, ''çocuk'' ve ''aile'' profili olmak üzere iki farklı profil şeklinde sunacak.Aboneler, buna yönelik taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında, çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığıyla bildirebilecek ve bu hizmeti ücretsiz sunacak.İnternet servis sağlayıcıları tarafından abonelere verilecek kullanıcı adı ve şifre ile Profil Düzenleme İnternet Sayfası'ndan profiller arasında geçiş yapılabilecek veya 'hizmet' devre dışı bırakılabilecek.Profilleri nedeniyle engellenen internet sitelerine erişmek isteyen aboneler, işletmeciler tarafından tasarlanacak olan Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet Sayfası'na yönlendirilecek.Güvenli İnternet Hizmetinin kapsamında engellenen internet sitelerinin listelerinin oluşturulmasına ilişkin kriterler, Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu tarafından tespit edilecek.Kurul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda 11 üyeden oluşacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 3, İnternet Kurulu'ndan 2, BTK'dan 2 ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile diğer ilişkili alanlarda uzmanlığı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafından seçilecek 4 üyeden oluşacak Kurul, tespit ettiği ilkeler çerçevesinde engellenen sitelerin listelerini belirleyecek.Kullanıcılar ve internet site sahipleri, internet sitelerinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için BTK'ya başvuru yapabilecek ve itiraz edebilecek.İnternet servis sağlayıcıları, Güvenli İnternet Hizmeti sunumu kapsamında geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümlerini yedekli olarak kuracak.İşletmeciler Güvenli İnternet Hizmetinin sunulabilmesi için gerekli tüm altyapı ve uygulama çalışmalarını test süreci başlamadan önce hazır hale getirecek. Test süreci, işletmeciler ile BTK arasında 22 Ağustos-22 Kasım 2011 arasında gerçekleştirilecek. Hizmet, 22 Kasımdan itibaren sunulmaya başlayacak.TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, bu hizmeti ilk belirlendiği şekliyle sunabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını ancak değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtti.Yılmaz, bu süreçte TTNET olarak belirtilen tarihte hazır olamayacaklarını gördüklerini dile getirerek, ''Durum böyle olunca resmi yazıyla BTK'dan ek süre talep ettik. 3 aylık bir test süreci eklendi. Bu konudaki kamuoyu görüşleri olgunlaşmaya başlayınca BTK bunları dikkate aldı. En son aldığı kararla bazı değişiklikler yaptı. 'Yurtiçi' profilini kaldırdı'' diye konuştu.Hizmetin altyapısına ilişkin önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Yılmaz, ''Yakın zamanda BTK ile beraber bir test yaptık. Kurum bazı küçük düzenlemeler istedi. Altyapı için gerekli olan yatırımları neredeyse tamamladık. 22 Ağustosta test sürecini başlatacağız. Öngörüldüğü gibi 22 Kasımda da bu hizmeti verebiliyor olacağız'' dedi.