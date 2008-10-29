İnternet sonunda komple yasaklandı!

Penguen dergisi yeni sayısında internet yasaklarını çizdi. Penguen dergisi Perşembe günü piyasaya çıkacak 319’uncu sayısında Selçuk Erdem ve Hakan Karataş imzalı bir karikatüre yer verdi.



Karikatürde, son günlerde erişimi engellenen blogger.com, videogoogle.com gibi sitelerle gündeme gelen internet yasakları konusu işlenmiş. Yasaklamalara karşı ise internet kullanıcılarının yeni alternatifi T.C. Google Arama Motoru Genel Müdürlüğü.



T.C.



Google Arama Motoru Genel Müdürlüğü



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