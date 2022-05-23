İnternet medyasını da düzenleyecek olan AKP ve MHP'nin sosyal medya yasa teklifi yarın Meclis'e sunuluyor

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen "dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinin" yarın Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle internet haber siteleri süreli yayınlar kapsamına alınıyor.

Dezenformasyonla ilgili AKP ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifinin yarın Meclis'e sunulması planlanıyor.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Düzenlemenin, yalan haberi üretme ve yayma eyleminin vatandaşın gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyen bir unsur olduğu konusundaki fikir birliği çerçevesinde hazırlandığını belirten Yıldız, teklifin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içerdiğini söyledi.

Yıldız, "Haber siteleri desteklenirken yayınlarını Basın Ahlak Yasası kapsamında yapmaları hedeflendi. Gerekli bir düzenlemeydi. İnsanların onuru ve haysiyeti, gerçek olmayan, yasa dışı içeriklerle berbat ediliyor. Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar internet ortamında da suç sayılacak. Kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadeleyi önceleyerek hazırladığımız yasayı yarın Meclis'e sunmayı planlıyoruz" dedi.

Teklifle internet haber sitelerinin de süreli yayınlar kapsamına alındığını ifade eden Yıldız, "Gazetelerde çalışanların haklarından onlar da faydalanacak. Aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını amaçladık" dedi.



Yıldız, teklifle, aralarında Tebligat Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Basın Kanunu'nun da bulunduğu 23 kanunun ilgili maddelerinde değişiklik ve bazı eklemeler öngörüldüğünü söyledi.

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