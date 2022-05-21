AKP ve MHP'nin "dezenformasyon yasası" tamamlandı: Yalan haberde kasıt aranacak, hapis cezası verilebilecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 39 maddelik Dezenformasyonla Mücadele Yasası teklifinin çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Teklif hakkında Habertürk’e bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız yalan haberin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini, internet sitelerinin de süreli yayınlara dahil edildiğini söyledi.

MHP'li Yıldız’ın HaberTürk'ten Sibel Erdem'e verdiği bilgiye göre; Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu, Elektronik Haberleşme, Kabahatler, İcra İflas, Devlet Memurları Kanunu’nun da aralarında bulunduğu 23 kanunda değişiklik yapılacak.

Buna göre yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında hapis cezasına kadar varan yaptırımlar uygulanacak. Yalan haber suçunda "halkı panik ve korkuya sevk etmeye elverişli olma ve özet kasıt" şartı aranacak.

Yıldız yasa teklifiyle internet sitelerinin süreli yayınlara dahil edildiğini ve internet haber sitelerinin ilanlardan faydalanabileceğini söyledi. Düzenlemenin sansür amaçlı olduğu yönündeki iddialara ise Yıldız "Sansürle ilgisi yok. Bu iddiaları dile getirenler, yasa teklifini görünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığını görecekler” dedi.