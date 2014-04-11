T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İnternet kullanıcıları için büyük tehdit

İnternet tarihinin en büyük güvenlik açığı olarak tanımlanan Heartbleed, milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini tehdit ediyor.

11 Nisan 2014 17:06


OpenSSL, binlerce web sitesinin kullandığı popüler bir şifreleme kütüphanesi. Açık kaynak kodlu web şifreleme protokolünün geliştirilmesinde birçok uzman yer alıyor.

Sözkonusu uzmanlar arasında yer alan bir Alman yazılımcı, "Heartbleed" güvenlik açığına bir hata sonucu bundan 2 yıl kadar önce kendisinin neden olduğunu açıkladı.

Güvenlik açığını bir istihbarat örgütü adına OpenSSL'e yerleştirdiği iddialarının doğru olmadığını belirten Alman yazılımcı, "Optimasyon çalışmaları sırasında istemeden bir hatalı kod girdim. Kodun kontrolünden sorumlu, İngiltere'den bir başka arkadaş da hatayı görmemiş" dedi.

Güvenlik açığından aralarında Google, Facebook, Twitter ve Yahoo'nun da bulunduğu internet siteleri etkileniyor. Açığa sistemlerinde rastladıklarını kaydeden network kurucu şirketler Cisco und Juniper de gereken yamalar üzerinde çalışıldığını bildirdiler.

Uzmanlar, kullanıcılara şifrelerini yeni ve güvenli olanlarıyla değiştirmelerini öneriyor. Her site için aynı şifre kullanımından kaçınmak gerektiğine işaret ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HeartbleedAlmanOpenSSLGoogle Facebook TwitterYahooCiscoJuniperDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24