'İnternet kalkmıyor, kontrol altına alınıyor, ahlaksızlık devam mı etsin?'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi internetle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bazı kesimler çıktı ortaya. Bu ahlaksız adımlar olmasın diye bu adımları atıyoruz. Yok fikir, düşünce özgürlüğünü engellemekmiş. İnternet kalkmıyor, kontrol altına alınıyor. Bu ahlaksızlıklar devam mı etsin” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Meydanı'nda 20 kavşak ve yolun toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

İBB’ye ve ekibine İstanbul trafiğini rahatlatacak bu projeler için teşekkür ediyorum. 20 kavşağı resmen hizmete açıyoruz. Beşiktaş’tan Kartal’ Ümraniye’de Üsküdar’a kadar hem araçların hem de insanların kullanacağı alt yapıları sizlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar açtığımı yol ve kavşak sayısı 240’a ulaşıyor. 5 kat trilyon yol ve kavşak düzenlemelerinin bedeli. 2004 yılında İstanbul trafiğinde 2 milyon araç vardı, şu an 3 milyondan fazla araç var.

Ortalama yolculuk süresi 45 dakika oldu. Sadece bu yeni açtığımız 20 kavşak ve yol ile sürücüler öncelikle zamandan tasarruf edecekler. Bu süreç içerisinde toplu taşım kültürü adına adımlar attık. Demirağlarla Türkiye’yi biz örüyoruz biz. 10. yıl marşında demir ağlarla ördük yurdun dört bir yanına deniliyor. O şairin bir hülyasıydı. Böyle bir şey örüldü mü yok. Gazi Mustafa Kemal gitti demir ağlar durdu. Artık 280 km hız yapan trenleri sizlerle biz tanıştırdık.

Biz size sevdalıyız. Bizim size aşkımız var. Bunların hayallerinin bile ulaşamayacağı yere bizim metro hatlarımız ulaşıyor. Metrobüsle tanıştı İstanbul…Derdimiz İstanbul’un ulaşımını rahatlatabilmek. Bütün bu adımlar atılırken İstanbul’un hava kirliliği noktasındaki adımları 1998 yıllarında attık. Eski günlere dönmek…Bu var ya bu yenilir yutulur cinsten değil bu. Bu İstanbullulara bir hakarettir. Eski günlerde İSKİ yolsuzluğu vardı, CHP vardı. CHP iktidarları zaten merkezi yöneteme gelemez.İşte kenarda köşede bir yerlere geliyorlar. Zamanında da nasıl olduysa İstanbul’u aldılar duman ettiler.

Susuzluğu 2 yılda bitirdik

Gazeteler CHP zamanında maske dağıtıyordu hava kirliliğinden etkilenmeyelim diye. CHP demek susuzluk demek. Küçük yavrular ellerinde bidonlarla su taşıyorlardı. İstanbul şu an susuz değil ki? Su satan yerler var mı? Kapandı gitti hepsi. 2 yılda susuzluğu bitirdik. Trakya’dan, Sapanca’da su getirdik. Boğazın altından 11 metre çapında bir tünelle su geliyor. Niçin? Bir tarafta sıkıntı olursa diğer taraftan katkı sağlasın. Allahtan bunlar deniz altında da görmüyorlar. Onu tıkamak için de kampanya yapar bunlar. Gidiyorlar 3. Köprünün oraya botlarla… Yok efendim burası kanuni değilmiş, sen 1. Köprüyü de istemedin. Bunların cibilliyetinde bu var bunlar eser ortaya koyamazlar, yıkmak için uğraşırlar.

Kartal bir yanlışa kurban gitti, bu yanlışı bu dönemde düzelteceğinize inanıyorum. 30 Mart sonrası Kartal’da çok farklı bir dönem olacak.

Çöp dağları en önemlisi. Vahşi depolamadan modern depolamaya geçtik. Yani çöpler bir tarafta gübre üretiyoruz, diğer tarafta elektrik üretmeye çalışıyoruz. Biz bu adımları atarken CHP zihniyetinin bu adımları atamadığını görüyoruz. Bunlar çözüm sorunu yok. Bizler dertliyiz, önce teşhis sonra çözüm üretiyoruz. Yaşanabilir bir şehir bizimle beraberİstanbul’un kaynakları peşkeş çekilmişti. Bu kaynakları CHP’den devraldım. Yolsuzlukları bitirdiğimiz için Marmaray’ı bitirdik. Yolsuzluklara son verdiğimiz için 3. Köprü inşaatına başladık. Yolsuzlukları kestiğimiz için 3. Havalimanına başlıyoruz. CHP yolsuzluktan attığı birini aday yapıyor. Yolsuzluk klasörü önünde fotoğraf gösteriyor CHP’nin genel müdürü. Sonra bu adam o kişiyi İBB adayı yapıyor. Bunlar mı yolsuzluğu sorgulayacak. Önce geçmişindeki kara lekeleri temizle. SGK’daki pisliklerini temizleyin.

Kılıçdaroğlu elinde bir şeyler sallayıp duruyor

İlaçların çoğu eczanelerde bulunamazdı. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bunlar yolsuzluğu sorgulayamaz, olsa olsa yolsuzluk yaparlar. O CHP Genel Müdürü koltuğunda oturuyor. O eline tutuşturulan kağıt parçalarıyla yolsuzluk iddiasında bulunuyor. Kayseri’de yolsuzluk dedi, Kayseri sucuğa doydu kazandığı davalar sayesinde. Ben de çok kazandım söyleyeyim, ben de kazandıklarımı fakire fukara dağıtacağım. Eline ne verirlerse bu Genel Müdür onu sallıyor. Grup toplantısında çıkmış yine elinde bir şeyler sallayıp duruyor. Ey Genel Müdür Unutma senin genel başkanın Baykal’la ilgili o görüntü hazırlıklarını yapanlar şu anda sana o kağıtları verenlerdir.

O genel başkanın o görüntülü kasedi dağıtıldığı zaman anayasa görüşmelerini yapıyorduk. O zaman dedim ki hemen müdahale edin, bu yayını durdurun, yarım saat içinde durdurduk. Bir durdurduk. O genel müdür o zaman başkan oldu.

Yağmur gibi CD’ler geliyordu. Manevi, ahlaki değerlerimize ters olduğu yayınları durdurduk. Bahçeli’nin yanındaki vekillere ait de aynı görüntüler yayınlandı. Biz hemen onları da durdurduk. Ama bunlara iyilik olmadı. Şimdi bakıyorum ellerinde bazı CD’lerle dolaşıyorlar. Neyle dolaşırsanız dolaşın bir netice alamazsınız. Önce siz aynaya bakın aynaya. Bu paralel örgüt sizi parmağında oynatıyor. Paralel örgüt iftiralarını genel müdürün eline veriyorlar. 2010’daki kasetteki komplo sıradan bir olay değildi.

İnternet kalkmıyor

Şimdi internetle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bazı kesimler çıktı ortaya. Bu ahlaksız adımlar olmasın diye bu adımları atıyoruz. Yok fikir, düşünce özgürlüğünü engellemekmiş. İnternet kalkmıyor, kontrol altına alınıyor. Bu ahlaksızlıklar devam mı etsin

Bu CHP’nin genel müdürü bu firmalardan birinin başkanını grup toplantısında eleştiriyor. STK’nın başından ayrılması lazım diyor. Bu zat oraya seçimle geldi atamayla gelmedi. Ne ben atadım ne sen atadın. İNTEKS’in çalışanları seçti onu. Sen önce git şu görev alanını öğren. Sen nasıl böyle bir şey istersin ya. Bu nasıl bir yanlıştır. Biz bu yatırımcıların yanındayız ve arkasında duracağız. 42 milyonluk yatırımı yapıyorlar, devlet para koymuyor. 20 yıl işletip sonra devlete bırakacaklar o havalimanını. Teşekkür edeceğin yerde saygısızlık yapıyorsun. Bu nasıl siyasettir. CHP’nin başındaki zat CHP’yi eritiyor. Bu nasıl SGK’yı batırdıysa, Rahşan affıyla çıktı. Çıkmasa kim bilir nerelerdeydi…

İnternet kişilik haklarına tecavüz edildiğinde kişi mahkemeye başvuruyor, 5 gün içinde karar çıkıp erişim engelleniyordu. 5 günde zaten dünyaya yayılıyordu. Biz ne yapıyoruz?. Birine böyle bir yanlış mı yapıldı. Hemen iletişim başkanlığımıza başvuru yapılıyor. Mahkeme kararına kadar TİB siteyi hemen engelliyor. Mahkeme TİB’in kararını uygun bulursa erişim engeli devam ediyor. Mahkeme kararı çıkıncaya karar erişimi geçici olarak bloke ediyor olay bu. Bunu sansür olarak algılamak insafsızlıktır. Hatta bu yasa interneti daha özgür hale getiriyor.

Türkiye’yi kasetler, kayıtlar yoluyla şantaj yapılan bir ülkeden çıkarıyoruz internet düzenlemesiyle. Milli iradenin gücünü daha da kuvvetlendireceğiz. Özel yaşamı ihlal etmek özgürlük değildir. Yasak diyerek, sansür diyerek insanları dışarı dökmek isteyenler başka amaçların peşindedirler. 34 milyon internet kullanıcısı var. Özgürlükleri sonuna kadar savunduk, savunacağız. Çocuklarımıza 63 bin tablet bilgisayar verdik. Biz güvenli internet diyoruz. Özel hayatın korunması, kişilik haklarının korunması için ne gerekiyorsa kararlılıkla yapacağız. Hukuksuz dinleme yapanlardan bunların hesabını soracağız. Bunları örgütsel hesaplar için kullananlardan hesap soracağız.

Yarın bir açılış daha yapacağız. 201 Erguvan otobüsünü de hizmete alacağız. 30 Mart bu ülkede adete yeniden bir ayağa kalkıştır. Çok daha farklı şekilde inşallah yürüyüşümüz olacaktır. Enerji toplamasıyla bu yolculuğu devam ettireceğiz. 50 gün kaldı. Çok yoğun gayret istiyorum sizden. Hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim inanıyorum kapı kapı dolaşacağız. Kartal İBB ile birleşecektir. 39’da 39 hedefiyle bu yolda yürüyeceğiz. Yargıda yapılan yanlışları gördünüz. İnsanların itibarlarını nasıl yerlerde süründüğünü gördünüz. İftira atanlar iftiralarında boğulacaklar. 30 Mart çok çok önemli. Biz huzurunuza hizmetleri anlatmak için geliyoruz. Birileri de iftiralarını atmak için geliyor farkımız bu.