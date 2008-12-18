İnternet kafelerine taşındılar

Ekonomik krizin gün geçtikçe etkisini daha çok hissettirdiği Japonya'da işini kaybedenler günlerini internet kafelerin kutu gibi küçük kabinlerinde geçiriyor.



Bu kabinler işsizlerin yeni evi olmuş durumda. Örneğin 58 kabinli bir kafenin sahibi, 50 odanın uzun dönemli kullanıcılara kiralandığını söyledi.



İnternet kullanıcıları bir kabini ayda 625 dolara kapatıp, otel gibi kullanıyor. Kabinlerden taşan görüntüler ise hayli ilginç. İnternet bağımlısı kullanıcıların yatakları, içecekleri de içeride. Kapı önlerinde biriken ayakkabılar ise kafeye eski moda bir apartman görüntüsü kazandırıyor.