İnternet fiyatları ucuzluyor, hız iki katına çıkıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom’un internet fiyatlarını ucuzlatacak kampanyasını onayladı. Abonelerin 12 aylık abonelik taahhüdü karşılığında, devre hızları hiçbir ilave ücret ödemeden 2 katına çıkarılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, BTK’nın internet sitesinde yayınlanan karara göre 1 Temmuz 2015 - 30 Eylül 2015 tarihleri arasında internet abonesi olan tüketicilerden bağlantı ücreti alınmayacak. BTK’nın onayladığı kampanyaya göre 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında internet abonelerinin nakil veya hat dondurma hizmetlerini de ücretsiz yaptırmalarına da imkan sağlandı. 01.07.2015 - 30.09.2015 tarihleri arasında Al-Sat ADSL ve VDSL, IP VAE ADSL/VDSL/Yalın ADSL/Yalın VDSL ve YAPA kapsamındaki aboneleri için İnternet Servis Sağlayıcılarından alınan nakil ücreti 21.80 TL alınmayacak.

Karar göre tüm İnternet Servis Sağlayıcılarına 01.07.2015-30.09.2015 tarihleri arasında Al-Sat, IP VAE kapsamında elde edecekleri toplam yeni aboneliklerin sistemde en az 6 ay kalmaları koşuluyla 130 TL destek her bir yeni abonelik verilecek.

BTK’nın onayladığı başka bir kampanya göre ise Türk Telekom’dan Noktadan Noktaya G.SHDSL ve Fiberlink hizmeti alan toptan ve perakende seviyedeki abonelerin 12 aylık abonelik taahhüdü karşılığında devre hızlarının hiçbir ilave ücret ödemeden 2 katına çıkarılacak.