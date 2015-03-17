Internet Explorer tarih oluyor

Microsoft’un ilk versiyonunu bundan tam 20 yıl önce satışa çıkardığı Windows 95 ile birlikte kullanıma sunduğu internet tarayıcısı Internet Explorer (IE), resmen tarih oluyor.

teknoyo.com'un haberine göre, 2015 yılının sonuna doğru piyasaya sunulması planlanan Windows 10 ile birlikte hayatımıza girecek olan “Project Spartan” kod adlı yeni internet tarayıcısına isim arayan Microsoft, artık Internet Explorer adını kullanmayacak. Microsoft’un Pazarlama Bölümü Başkanı Chris Capossela, yeni isim ve marka arayışını şu sözlerle doğruladı: “Windows 10 ile birlikte sunacağımız yeni tarayıcı için şu anda yeni marka/isim araştırıyoruz.”

Microsoft’un dün Atlanta’da düzenlediği etkinlikte konuşan Capossela, Internet Explorer’ı da sunacakları desteklerle yaşatmaya devam edeceklerinin ancak Windows 10’la birlikte yoğunlaşacakları Spartan’ın asıl tarayıcıları olacağının altını çizdi. Yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarından bazı bölümleri paylaşan Capossela,“Microsoft” markasının Chrome kullanıcıları arasında bile“gücü” ile öne çıktığına dikkat çekti.

Aslında IE’nin rafa kalkacak olması ilk sinyalini 2014 yılının sonunda vermişti. Microsoft’ta 2003 – 2014 yılları arasında Internet Explorer’ın gelişiminden sorumlu müdür olarak görev yapan Dean Hachamovitch, Project Spartan’ın kamuyouna sızdığı geçen yılın son günlerinde Microsoft’tan ayrılmıştı.

Pazar payı, 13 yılda yüzde 95’ten yüzde 19’a kadar düştü

Küresel internet tarayıcısı pazarında 2002 yılı sonunda yüzde 95’lik payı bulunan Internet Explorer, 2008 yılı sonunda yüzde 68 ve 2014 yılı sonunda yüzde 20’lik paya geriledi. Mart 2015 itibariyle yüzde 52’lik pazar payıyla Chrome’un lider olduğu pazarda IE’nin pazar payı ise yüzde 19’a kadar düştü. IE’nin bu sert düşüşünde, 2004 yılında çıkan Firefox ve 2008 yılında Google tarafından sunulan Chrome’un hızlı yükselişi etkili oldu.

İnternet tarayıcılarının küresel pazar paylarının yıl yıl değişime buradan göz atabilirsiniz.