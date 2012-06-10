İnternet çapkınlarına konsomatris tuzağı!

Arkadaşlık sitelerine giren konsomatris kadınlar kendilerini öğrenci gibi tanıtarak, ilk buluşma sonrası, 'bildiğim bir bar var' deyip, sanal çapkını pavyona götürdü. 3 bira-çereze 800 TL gibi fahiş hesaplar geldi. Ödeyemeyi rededen müşterilere önce tehdit edildi sonra dayak yedi.

İstanbul Emniyeti'ne son dönemde gelen e-mailler, yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Çalıştıkları mekanlarda müşteri bulmakta zorlanan konsomatrislerin, sanal ava çıktığı anlaşıldı. İşte o yöntem: Arkadaşlık ve sosyal paylaşım sitelerine giren konsomatrisler, kendilerini üniversite öğrencisi gibi tanıtıyor. Sohbet etmeye başladıkları kişilerin 3-4 gün güvenini kazanıyor. Sonra sıra buluşmaya geliyor. Kadınlar, tanışmak isteyen erkeklerle önce yemek yiyor. Daha sonra bildikleri bir bar olduğunu söyleyip çalıştıkları mekana götürüyor. Tuzak da burada başlıyor. Masaya çok yüklü miktarda hesap geliyor. Ödeyemeyenler önce tehdit ediliyor, sonra darp geliyor.

İstanbul polisine kısa sürede bu yollarla kandırıldığını anlatan 8 kişiden e-mail geldi. Polis, adı geçen mekanlarla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu sitelerdeki kadın profilleri de incelemeye alındı.

'Hülya' sanıyordum

Mağdurlardan Kerem Y. ihbarında, bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı, adını Hülya olarak bildiği kadınla, Kartal Yakacık'taki S...Bar'a gittiğini belirtti. Kerem Y. '3-4 gündür konuştuğum Hülya isimli bayanla tanışmak üzere randevulaştık. Buluşma günü arayarak bana S... Bar'a gidelim güzel bir mekan diyerek sözleştik. Bara gidip 3 bira içtik. Biraz da çerez. 800 TL hesap geldi. İtiraz edince beni bir odaya kapatıp tehdit ettiler. Kredi kartımı zorla alıp hesabı çektiler. Dışarı çıktığımda ise Hülya olarak bildiğim kadın bar çalışanlarıyla bir şeyler konuşarak yanıma bile uğramadan mekandan ayrıldı. Tuzağa düşürülerek dolandırıldım' dedi.

Bir biraya 200 TL

Serkan T. ise mailinde, internet ortamında tanıştığı ve kendisini üniversite öğrencisi olarak tanıtan 'Ayça' ile buluşmak için randevulaştığını belirtti. Serkan T., 'Buluşmaya gittiğimiz mekanda bir biraya 200 TL almak istediler. Toplamda 570 TL hesabı bana zorla ödettiler. Ben hesaba itiraz ederken Ayça olarak tanıdığım kız, mekanın çalışanlarıyla samimi şekilde konuşuyordu. Dolandırıldım' dedi.