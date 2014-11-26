İnternet baskısından en çok Türkler korkuyor!

Kanadalı araştırma şirketleri CIGI ile IPSOS’un 24 ülkede yaptığı araştırmada, hükümetlerin internet kullanımına yönelik baskı yapmasından en çok Türklerin korktuğu ortaya çıktı.

CIGI ile IPSOS, 24 ülkenin katılımıyla oluşturdukları “İnternet Emniyeti ve Güven” anketinin sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlarda, “Hükümetin internet kullanımına kısıtlama getireceğine inanıyor musunuz” sorusuna en çok ‘evet’ yanıtı yüzde 62 oran ile Türkiye’den geldi. Türkiye bu sonuçla 23 ülkeyi geride bıraktı.

Araştırmaya göre, internete hesaplı erişimin en temel insan hakkı olduğunu düşünen kullanıcıların ortalaması dünya genelinde yüzde 83 iken Türkiye’de bu oran yüzde 89’la dünya ortalamasını geride bırakıyor. Türkiye, 24 ülke arasında 6’ncı sırada bulunuyor. İnternet kullanıcıların yüzde 81’i internetin geçimlerini sağlamak ve ekonomik geleceklerini belirlemede önemli olduğunu düşünürken, Türkler arasında bu oran yüzde 80.

İzleniyor korkusu

Banka hesaplarına düzenlenebilecek saldırılar korkusu dünyada yüzde 78 iken, Türkiye yüzde 85 oranla 7’nci. Ülkesi tarafından takip edilme endişesi duyan kullanıcılar dünya genelinde yüzde 61 iken Türkiye Meksika’nın ardından yüzde 77’lik oranla ikinci sırada. Başka ülke istihbaratı tarafından izlendiğini düşünen Türklerin oranı yüzde 77 olurken bu oranla Meksika ve Hindistan’ın arkasından üçüncü sırada yer alıyor.