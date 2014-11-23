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Bilim / Teknoloji

Türk internet kullanıcıları 'Bana bir şey olmaz' diyor

Kullanıcılar, tehdit konusunun internet güvenlik çözümleri sağlayan şirketler tarafından abartıldığını düşünüyor

23 Kasım 2014 13:02

B2B International ve Kaspersky Lab tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştırmaya göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 23’ü siber saldırıların gerçek olduğuna inanmıyor.

Kullanıcılar, tehdit konusunun internet güvenlik çözümleri sağlayan şirketler tarafından abartıldığını düşünüyor. Avrupa’da ise aynı oran yüzde 12 olarak kaydedilmekte. Katılımcıların yüzde 41'i internet saldırıları sonucunda yaşanabilecek maddi kayıpların olasılığından ya habersiz ya da bu konuda endişe bile duymuyor.

Dünyanın en büyük barındırma (hosting) etkinliklerinden World Hosting Days’in satış ve iş geliştirme sorumlusu olan Christian Jaeger’e göre internet güvenliğinde teknik önlemler kadar kullanıcıların eğitilmesi de büyük önem taşımakta. Jaeger şunları söyledi:

“İnsanların internet güvenliği hakkında farkındalıklarını artırması gerekiyor. Facebook’a bir fotoğraf yükleyip silseniz bile aslında o fotoğraf hâlâ internette bir yerlerde duruyor. Excel tablosuna kaydedilmiş müşteri bilgilerinin e-posta üzerinden paylaşılması da güvenlik açısından korkunç. Çünkü bilgisayar korsanları bir e-postayı saniyeler içerisinde ele geçirebilir ve müşterilerin tüm bilgilerine ulaşabilir. İnternet güvenliği bir emtia gibi önemli olmalı ama henüz o şekilde görülmüyor.”

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